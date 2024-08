Tarot del Colibrí para el 20 de agosto

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta1 - Caballero de copas:

Enamoramiento. Amor. Emociones. Impulsividad.

Carta 2 - Ocho de espadas:

Bloqueo. Estancamiento. Pensamientos negativos.

Carta 3 - La torre:

Destrucción. Final. Lo inesperado. Nuevos comienzos.

Mensaje final:

Alguien quiere entregar su copa de amor. Se trata de una persona que está enamorada como un adolescente que conoce el amor por primera vez y no sabe controlar sus emociones. Las cartas dicen que el camino por el momento está bloqueado y lamentablemente su propuesta no será bien recibida a causa de algo que ha sucedido, una situación negativa, una pelea, una discusión, una separación, que ha provocado una torre repentina, una destrucción inesperada. Algo pasó que tuvo la fuerza destructora de un rayo y todo se vino abajo. Quizás el entusiasmo no dejó ver que lo que existía, por ejemplo, una relación, no tenía buenas bases y por eso se vino abajo. Tal vez, se quería sostener lo insostenible, pero llega la torre y con ella el final. El dolor y la decepción son inevitables, no obstante, las cartas tienen dos mensajes ocultos. Uno de ellos se refiere a que el bloqueo no es total, la persona atada tiene aún los pies libres y si pudiera superar sus propios pensamientos negativos, tal vez algo podría hacer para salir del bloqueo. El otro mensaje es el de la torre. La torre es un final, una destrucción de lo que estaba mal construido, pero también una oportunidad para empezar de nuevo, esta vez construyendo algo mejor, mucho más firme y estable.