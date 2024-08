Arbol de Caucho: uno de los ficus de interior más lindos

Las hojas resplandecientes y la postura erguida del árbol del caucho añadirán un toque de verde a cualquier rincón de tu hogar que disfrute de buena iluminación.

Coloca esta planta de interior en la sala y te transportarás a las selvas de la India y Malasia, donde su savia se ha empleado para la producción de caucho, encontrando árboles de caucho que alcanzan hasta los 30 metros de altura.

Con el equilibrio adecuado de luz solar, agua y cuidados, el árbol del caucho crece rápidamente y puede vivir 15 años o más, con grande beneficios duraderos para ti.

Características de árbol del caucho

El árbol gomero tiene un gran crecimiento y puede llegar a medir hasta dos metros, así que calcula bien el lugar donde quieres situarlo en tu casa, aunque en exteriores, puede superar los 15 metros de altura. Este árbol florece, aunque no es común que lo haga.

Si convives en casa con niños o tienes mascotas en casa, ten mucho cuidado, porque el árbol del caucho es una planta tóxica que debes evitar, porque su savia lechosa no es apta para perros, gatos ni humanos. es un líquido pegajoso que puede irritar la piel o la barriga de las mascotas, por lo que es mejor mantener esta planta lejos de mascotas curiosas a las que les gusta mordisquear las plantas de interior.

Variedades del árbol del caucho

El nombre botánico es ficus elastica y pertenece a la familia de plantas tropicales moraceae, que cuentan con más de 1.100 especies. el árbol del caucho también es conocido como árbol gomero, tiene hoja perenne y proviene de asia.

El árbol del caucho, también conocido por su nombre científico ficus elastica, está disponible en distintas variedades. la variedad decora tiene las clásicas hojas verde oscuro con nervaduras blancas, mientras que el doescheri es una bonita variedad variegada y la especie rubra tiene bonitas hojas burdeos. independientemente de la que elijas, todas necesitan los mismos cuidados.

A la hora de comprar un árbol del caucho, fíjate que tenga hojas inferiores, porque te ofrecen de un vistazo la salud de esta planta. si las hojas se caen es porque se han regado en exceso o han sufrido algún otro tipo de estrés. elige también un árbol de caucho que esté brillante y con el tronco erguido, que no se caiga. son plantas relativamente baratas en comparación con otras plantas de interior de tamaño similar, como la higuera de hoja de violín o el ficus, también llamado higuera llorona.

Cuidados del árbol del caucho

El árbol del caucho necesita luz brillante e indirecta para crecer sano, así que es una planta perfecta para decorar un salón muy luminoso. el sustrato tiene que estar bien drenado y necesita abono cada 4 o 6 semanas mientras se encuentra en pleno crecimiento, aunque en invierno no es necesario.

Pueden adaptarse a niveles de luz más bajos, el árbol del caucho no soporta los cambios bruscos de temperatura, así que no los coloques cerca de ventanas o en lugares con corrientes de aire. si tu habitación parece oscura, compra una lámpara de cultivo para que la planta crezca erguida. de lo contrario, tienden a volverse larguiruchas al estirarse hacia la luz. no es necesario, pero si decides ponerlas en el jardín durante el verano, procura mantenerlas lejos de la luz solar directa y recuerda devolverlas a tu salón cuando lleguen las heladas de invierno.

En general, los árboles de caucho no necesitan muchos cuidados, por eso son una de la plantas de interior perfectas para principiantes en el mundo de la jardinería. riega el árbol gomero cuando notes que la tierra esté ligeramente al tacto, pero el agua en exceso puede amarillear las hojas. es muy importante que vacíes el plato que hay debajo de la maceta para que no se quede el agua estancada. también puedes utilizar un fertilizante de uso general de 1/4 a 1/2 de su concentración unas cuantas veces al año, especialmente durante el crecimiento activo de la planta de interior, en primavera y verano.

Para mantener el árbol de caucho brillante, limpia de vez en cuando las hojas anchas con un trapo húmedo. una de las grandes ventajas de esta planta es que no suelen sufrir enfermedades y tampoco se ven afectadas por los insectos, aunque conviene saber plagas más comunes de las plantas y cómo evitarlas.