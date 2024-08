Consulta todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

CIFRAS SOLARES: 42-625. Evita comprometerte en cuestiones de compañeros, que no te hagan recaer culpas ajenas. Buenos indicios amorosos para conseguir todo lo que deseas desde hace mucho.

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

CIFRAS SOLARES: 78-986. No dejes de ser perseverante y vuelve a insistir en algo que quieras iniciar, ya sea un proyecto o amistad. Sentimentalmente momentos felices y salidas con el ser amado y amigos

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

CIFRAS SOLARES: 93-141. Recibes elogios por un proyecto recientemente expuesto. Encontrarás protección del sexo opuesto que te hace sentir superado. Se prudente, no te dejes llevar por apariencias.

CANCER (Junio22-Julio22)

CIFRAS SOLARES: 65-487. En lo concerniente al aspecto romántico, estás especialmente favorecido, aprovecha el ciclo. Inteligentes negocios que tu has hecho te darán un futuro más que provechoso.

LEO (Julio 23-Ago. 22)

CIFRAS SOLARES: 33-634. Madura planes, así evitarás caer en fracasos. El éxito en el amor depende totalmente de ti, no esperes nada de tu pareja. Continúa los debidos tratamientos y tu salud mejorará.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

CIFRAS SOLARES: 64-474. Buenas inspiraciones. Haga valer tus ideas. No menosprecies el cariño del sexo opuesto. Tranquilidad. No hay mal que por bien no venga. Te esperan algunas ganancias.

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

CIFRAS SOLARES: 31-254. Todos los esfuerzos que hagas serán pocos si son en beneficio de tu progreso y el logro de un objetivo. En dinero evita gastar más de la cuenta. Ahorre para imprevistos.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

CIFRAS SOLARES: 96-787. Armonía en la pareja. Gratos momentos en el hogar. Comenzará una nueva actividad que te brindará adelantos y progresos materiales. Haz ejercicio, hoy más que nunca.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

CIFRAS SOLARES: 20-312. La búsqueda de nuevos caminos no será segura para tu futuro económico. Mejoran las relaciones con tu pareja y el diálogo es positivo. Nuevos recursos surgidos de la nada.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

CIFRAS SOLARES: 31-747. No hace falta que nadie te diga que los éxitos y los triunfos serán numerosos, como puedes apreciar, en todo lo que te depara esta etapa, habrá satisfacciones. Ejercítate.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

CIFRAS SOLARES: 33-147. Los primeros momentos del lapso serán de tensión y falta de control. Será por obra de los astros, no deberás caer en la trampa. Podrás superar estas influencias negativas.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

CIFRAS SOLARES: 43-366. Adelante con tu dicha diaria, al final encontrarás la recompensa a tu dedicación y esfuerzo. Alégrate, tiene sobrados motivos. Personas importantes te servirán de ayuda en tus objetivos