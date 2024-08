Tarot del Colibrí para el 24 de agosto

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Reina de oros:

Sentido práctico. Independencia. Riqueza. Solidaridad. Compartir.

Carta 2 - Diez de bastos:

Cansancio. Agotamiento. Exceso de responsabilidades.

Carta 3 - La sacerdotisa:

Misticismo. Sabiduría. Intuición. Lo oculto.

Mensaje final:

Se está poniendo un gran esfuerzo y trabajo en conseguir un bienestar material, económico, para la familia. Las cartas muestran a una persona de grandes aspiraciones, que quiere alcanzar bienes materiales pero no en un sentido egoísta, sino para compartirlos con los suyos. El ofrecer cosas físicas es su manera privilegiada de demostrarles su amor, aunque también les da afecto y cuidados. Esta persona está muy cansada, lleva un exceso de cargas sobre sus hombros y aunque no le falta mucho para alcanzar su meta, el no medir adecuadamente sus fuerzas puede poner en peligro la llegada a esa meta, porque prácticamente no da más. Además no está viendo bien su camino porque no levanta la cabeza, lo que indica que no está pudiendo mirar más allá de ese objetivo tan concreto que lo mueve. No puede tener una mirada anticipatoria y global de la situación. Prácticamente se mueve por inercia. A la imagen del 10 de bastos tal vez se le podría aplicar la frase " es como un burro de carga". Las personas no nacimos para ser burros de carga, por eso el tarot sugiere tomar conciencia del comportamiento que se está teniendo. Es necesario contactar con lo que se sale del mundo material y se acerca a lo espiritual. Hay que ir hacia el interior, dejarse guiar por la intuición, pero para eso hay que tener serenidad y quietud para reflexionar. Es preciso levantar la cabeza para observar el mundo y descubrir las respuestas ocultas en él y en la propia alma. Respetar las fortalezas y debilidades que se tienen en su justa medida y quizás preguntarse: ¿Qué talento tengo? ¿Qué camino quiero recorrer? ¿Adónde quiero llegar?