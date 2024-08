Cuáles son los dos signos menos cariñosos del zodíaco

En todos los grupos sociales o familiares, siempre encontramos personas que tienden a ser más reservadas y cautelosas con sus emociones.

Estos individuos suelen mantener cierta distancia y no expresan sus sentimientos de manera evidente, a pesar de que en su interior tienen un mundo emocional profundo. Sin embargo, se les complica exteriorizar esos sentimientos.

La astrología de hoy señala al signo más reservado del zodíaco, ese que casi nunca pronuncia un “te quiero”, evita las demostraciones físicas de cariño y rara vez expresa su afecto verbalmente hacia sus seres queridos.

Leo, el signo menos cariñoso del zodíaco

El signo zodiacal de Leo tiene como debilidad la expresión del cariño que tiene en su interior. No le gusta demostrar lo que siente por otros porque siente que al hacerlo se muestran débiles.

La vida de un leonino depende de mostrar siempre fortaleza y poder, por eso no suele hacer una caricia o tener una palabra bonita. Pero no significa que no lo sienta.

Capricornio, el otro signo menos cariñoso del zodíaco

El signo de Capricornio puede llegar a ser cariñoso con su grupo íntimo de poquitas personas. No suele ser muy amistoso, no se rodea mucho de sus familiares y en el trabajo solo se relaciona por temas que tiene en común.

Ellos son de querer muchos a sus seres cercanos y no regalan amor sin recibir nada a cambio.