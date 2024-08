Tarot del Colibrí para el 26 de agosto

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - La torre:

Final repentino. Destrucción. Fin de un ciclo y comienzo desde cero.

Carta 2 - La muerte:

Final. Término. Fin de un ciclo y comienzo de otro.

Carta 3 - Ocho de oros:

Trabajo. Esfuerzo. Voluntad. Creatividad.

Mensaje final:

Guau! Dos arcanos mayores en una tirada de 3 cartas y con significados parecidos, la torre y la muerte. Las cartas dicen que algo termina, llega a un final, puede tratarse de una situación que se había vuelto insostenible, un trabajo, un hábito, una forma de vida, un estudio, una relación..Un ciclo de vida se acaba y hay que empezar de nuevo. Los cambios y transformaciones son grandes, es como si se hubiera hecho un giro de 360°. Se trata prácticamente de una nueva vida. Es obvio que nadie atraviesa esas fuertes transformaciones sin sentir el sacudón. Puede que se deban elaborar duelos, que exista tristeza, ansiedad, miedos e inseguridades. En definitiva no es un buen momento para la persona, pero tampoco hay manera de escapar de él, hay que atravesarlo. La última carta, el 8 de oros, dice que se tendrá la suficiente fuerza de voluntad para volver a empezar. Esta persona redoblará su esfuerzo para reconstruirse y reconstruir su mundo y lo hará con inteligencia y mucha creatividad. Cuando algo finaliza, se abre al mismo tiempo un nuevo comienzo, porque en el tarot la muerte no hace relación directa con la muerte física de alguien, solo indica que hay un fin y paso siguiente, un nuevo comienzo. De manera tal que no se debe perder la esperanza porque ese mal momento pasará y la alegría volverá nuevamente a iluminar la vida.