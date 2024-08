Tarot del Colibrí para el 29 de agosto

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Seis de copas:

Nostalgia. Añoranza. Pasado. Pureza. Ternura. Amor.

Carta 2 - Diez de bastos:

Cansancio. Agotamiento. Cargas.

Carta 3 - Siete de bastos:

Lucha. Combate. Autodefensa. Competencia. Acción enérgica.

Mensaje final:

Cuando los recuerdos del pasado no se pueden soltar generando mucha nostalgia y tristeza en el presente, se vuelven una carga insoportable. Recordar el pasado no es malo, por el contrario, es bueno cuando lo que se recuerda aporta a la identidad de quien se es en el presente, cuando la enriquece, pero cuando la persona se queda pegada a su pasado con una gran añoranza, con la sensación de querer volver a ese tiempo, lo que ocurre es que no puede mirar el presente y ahí el pasado es una carga pesada que no deja avanzar, ni ver las cosas buenas que en el aquí y ahora se tienen. Tal vez sea necesario cerrar un ciclo que ya terminó, o bien, si se quiere recuperar algo del pasado, por ejemplo, una persona que aún tiene posibilidades de volver a estar junto a nosotros en el presente, la actitud no es la nostalgia permanente, si se cree que aún existen posibilidades de recuperar lo que se perdió hay que tomar acción, dar pelea, hacer todo lo que sea necesario para tener lo que se desea, demostrar con acciones el interés, expresar el deseo que nos moviliza y no tener miedo de enfrentar los obstáculos que puedan presentarse.