De salvajes a tiernos: ¿Qué hizo que los gatos se volvieran domésticos?

La relación entre humanos y gatos es antigua y enigmática, caracterizada por un proceso de domesticación que, a diferencia de otros animales, fue sutil y gradual.

Estudios recientes que comparan el genoma de los gatos domésticos con el de sus ancestros salvajes revelan cómo estas criaturas se acercaron a la convivencia con los humanos, atraídas por recompensas y afecto.

Hace unos 10.000 años, los primeros humanos que intentaron domesticar a estos animales, conocidos por ser solitarios y reservados, usaron comida y caricias para atraerlos.

Los gatos que respondían positivamente a estas atenciones fueron los que se reprodujeron, resultando en generaciones cada vez más amigables y sociables.

Científicamente, se dice que esta selección inicial favoreció a individuos con mayor predisposición a interactuar con humanos, una tendencia que con el tiempo se consolidó en su genética.

Se cree que la expansión de los gatos por Europa, y luego por América, fue en gran parte influenciada por el Imperio Romano, aunque ya estaban presentes en el continente mucho antes.

Descubrimientos arqueológicos en Polonia, por ejemplo, encontraron restos fósiles de gatos que datan entre los años 4200 y 2300 a.C., lo que sugiere que podrían ser descendientes del gato de Nubia.

Los cambios clave en la genética de los gatos

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences identificó diferencias significativas en 13 genes clave entre los gatos domésticos y los salvajes.

Estos genes incluyen aquellos que afectan los centros cerebrales de recompensa y el desarrollo neuronal, cruciales para la producción de dopamina, la “hormona del placer”.

Los cambios genéticos sugieren que los primeros felinos que se acercaron a los asentamientos humanos eran aquellos que mejor respondían a las recompensas, como comida y afecto.

Además, los gatos domésticos mostraron adaptaciones en áreas genéticas relacionadas con la memoria y el condicionamiento del miedo, lo que podría haber mejorado su capacidad para recordar interacciones positivas con humanos y disminuir su temor hacia ellos.

Estas adaptaciones probablemente facilitaron su integración en entornos humanos, donde su habilidad para controlar plagas de roedores era muy valorada.

Otro aspecto interesante del estudio es que todos los gatos, tanto salvajes como domésticos, comparten genes que les otorgan una audición superior y visión adaptada a la poca luz, características útiles para su rol como cazadores.

Sin embargo, los gatos domésticos tienen menos genes relacionados con el olfato en comparación con los perros, que poseen una capacidad olfativa más desarrollada.

Desde una perspectiva evolutiva, se cree que todas las especies reconocidas dentro de la familia Felidae provienen de un ancestro común que vivió en Asia hace aproximadamente 10 a 12 millones de años.

En los últimos 10 a 11 millones de años, esta familia se expandió y diversificó rápidamente, y hace tres millones de años, los gatos ya habitaban casi todas las regiones del planeta, excepto la Antártida, el Ártico y Australia.