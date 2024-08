Tarot del Colibrí para el 31 de agosto

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Caballero de espadas:

Velocidad. Impulsividad. Determinación. Energía. Predominio del plano intelectual.

Carta 2 - Cuatro de copas:

Apatía. Indiferencia. Depresión. Desinterés. Inacción.

Carta 3 - Diez de bastos

:

Cansancio. Agotamiento. Cargas.

Mensaje final:

Tres comportamientos diferentes frente a la realidad, comportamientos que en algún punto no contribuyen a la toma de buenas decisiones. La vida plantea desafíos todo el tiempo cuya resolución depende de muchos factores, entre otras cosas de patrones de conducta personales. No todas las personas actúan de la misma manera en situaciones muy parecidas, cada quien actuará según sus recursos, su forma de ver la vida, sus valores, sus formas habituales de responder, etc. El tarot muestra tres actitudes que tienen en común el hecho que pueden conducir a tomar decisiones equivocadas o que no traen soluciones. En el caso del caballero de espadas el riesgo es la impulsividad y la rapidez con que actúa, sin medir las consecuencias de la acción que realiza y sin evaluar adecuadamente sus fortalezas y debilidades lo que podría resultar en una acción fallida. En el cuatro de copas, la persona no hace nada por conseguir su meta, adopta una actitud indiferente, dejando pasar valiosas oportunidades. Por último, la carta del 10 de bastos muestra a alguien que asume trabajos y responsabilidades que exceden sus posibilidades, transformándose en una pesada carga, tan pesada que puede que no se alcance la meta por agotamiento. Sea lo que sea que la persona cargue sobre sus hombros, no hay ningún tipo de disfrute y no se puede ver hacia donde se está caminando. La persona se mueve casi por inercia. Para finalizar, se podría concluir que en ninguno de los tres casos se estaría procediendo del modo más adecuado para lograr aquello que se desea y que puede traer felicidad. Ni el abalanzarse sobre un objetivo a lo loco, ni el quedarse de brazos cruzados, ni el sobrecargarse de responsabilidades, permiten disfrutar del trayecto que se va haciendo en el camino de la vida. Somos viajeros en el tiempo, y ese viaje, al fin de cuentas, es lo único que tenemos, por eso hay que disfrutar de cada paisaje con detenimiento, en paz y armonía, se necesita recuperar a cada paso el asombro y la ilusión para aprovechar al máximo las oportunidades que la vida brinda. Tomar conciencia de nuestra finitud, puede traernos el equilibrio y la templanza para aprovechar mejor cada momento de nuestro día a día.