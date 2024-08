Consultá el horóscopo chino del martes 6 de agosto

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Los asuntos espirituales e intelectuales pueden estar muy presentes en tu mente. Podrían haber surgido muchas ideas, aunque hasta ahora pueden no haber estado muy enfocadas.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13 Tu indecisión puede atormentarte. Este es uno de esos momentos en que sientes que un segundo de vacilación te costará caro.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14 Haz lo que puedas para estabilizar tus emociones. El romance debe estar en un camino lento y constante siempre y cuando seas honesto contigo mismo y con los demás acerca de cómo te sientes.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15 Hoy serás bastante tranquilo en términos de eventos externos, pero es probable que tu mundo interior se encuentre en un apresuramiento de actividad. Hoy deseas que puedas encontrar la solución a tus angustias

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16 Hasta ahora, no sabías que era capaz de manejar a personas con problemas. Pero el llamado universo poético que habitan es en realidad mucho más realista de lo que parece a primera vista.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17 Una visitante femenina podría venir hoy a tu puerta con información útil. Puede implicar cualquier cosa, desde las tendencias del mercado de valores hasta una boda próxima.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18 Hoy puedes leer un libro sobre ejercicio que parece un poco inquietante. Según el libro, estás haciendo todo mal! Recuerda que lo que el autor probablemente describe es una cierta práctica que funcionó para él o ella.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19 Aunque el día venidero sea algo estresante, es un día clave en tu evolución profesional. Como últimamente no te has inspirado, no debes perder la oportunidad que se te presentará hoy.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20 Puede esperar tener que resolver una serie de problemas técnicos menores relacionados con las comunicaciones o las transmisiones.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21 Quizás estés atrapado en una mentalidad de la que parece que no puedes escapar. Ten cuidado al actuar basándose en ideas arraigadas más en la fantasía pasada que en la realidad presente.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22 Tu compasión natural puede haberle llevado a elegir una profesión en la que sanar o ayudar a otras personas es tu deber principal. Incluso si este no es el caso.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11/23 Podrías recibir algo de información deprimente, pero no la tomes a su valor nominal. Puede que no sea tan malo como parece. Revisa los hechos antes de volverte loco.