Consulta todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Pensar en lo que es correcto antes de tomar una decisión y darse cuenta de que esto es lo mejor. Lo has intentado antes, pero hoy es otro día. Si tu corazón dice que actúes deberías escuchar. CIFRAS SOLARES:59-318

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Escucha el llamado para ser lo que siempre quisiste ser. Mira a tu alrededor, aléjate de los engaños y de los falsos, escucha a tu corazón y se perseverante. No lo pospongas más y anímate. CIFRAS SOLARES:25-599

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Es posible que tenga dudas sobre lo que está haciendo, pero es demasiado tarde para cambiar de dirección. Habiéndote comprometido, ahora debe ir hasta el final. Olvida tus dudas, aún puede ser un éxito. CIFRAS SOLARES: 70-465

CANCER (Junio 22-Julio 22) Nadie negaría que este bajo estrellas favorables en este momento, pero aún necesita ver lo que dice y hace. Has llegado tan lejos y has logrado mucho en las últimas semanas; no te siegues. CIFRAS SOLARES:42-886

LEO (Julio 23-Ago. 22) El movimiento del sol indica que contará con el apoyo de personas importantes. Puede ser independiente por naturaleza, pero si desea avanzar en el mundo necesita aliados poderosos para ayudarlo. CIFRAS SOLARES: 92-734

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) No importa qué tan honestos y confiables sean los amigos y compañeros, usted todavía necesita estar en guardia. Asegúrate de que lo que le dicen, sea respaldado por hechos. CIFRAS SOLARES: 44-706

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Sería prudente poner tus propias necesidades primero, ahora que tanto el Sol como Saturno se han movido hacia usted. A veces puedes dar demasiado. No permitas que otros abusen de tu generosidad. CIFRAS SOLARES: 97-488

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Como el Sol ahora se está moviendo, necesitas aceptar el hecho de que ya no puedes tenerlo todo. Haz una lista de tus prioridades y enfréntalas una por una: no intentes hacer todo de una vez. CIFRAS SOLARES:63-472

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) ¿Está llevando el tipo de vida que quiere llevar? ¿Está viviendo su sueño? De lo contrario, ahora es el momento de comprometerse a realizar cambios de gran alcance que le facilitarán el éxito. CIFRAS SOLARES:94-595

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Usualmente no dejas que tus sentimientos se muestren, pero es probable que haya algún tipo de arrebato emocional. Algunos puede que no se den cuenta, pero si pasa, no lo conviertas en un gran problema. CIFRAS SOLARES: 74-878

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) No estés demasiado ansioso por dejar que otros sepan cuánto quieres algo. Si creen que estás desesperado, pueden decidir subir el precio y tendrás que pagarlo o prescindir de él. Finge desinterés. CIFRAS SOLARES: 77-884