Tarot del Colibrí para el 8 de agosto

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Rey de espadas:

Poder. Energía. Don de mando. Autoridad. Límites. Predominio racional.

Carta 2 - La fuerza:

Paciencia. Voluntad. Resistencia. Resilencia.

Carta 3 - La rueda de la fortuna:

Cambios por destino. Suerte. Transformaciones.

Mensaje final:

El tarot parece decir que alguien de apariencia fuerte, dominante, muy racional, acostumbrado a mandar con autoridad, que incluso a veces raya el autoritarismo, una persona que no permite que sus sentimientos interfieran en sus acciones y decisiones, por circunstancias ajenas a sus estrategias, es decir, cosas que no ha podido calcular que llegan a su vida, cambia, se transforma y descubre el poder de la paciencia y del amor, se da cuenta que a veces no es necesario mostrarse tan racional, rígido y cortante para lograr una meta o para que los demás reconozcan su autoridad, también se puede ejercer el liderazgo de una manera más empática, más amorosa, con paciencia y perseverancia. La fuerza de una persona no se mide por una mente brillante inflexible, sino fundamentalmente por su capacidad de ejercer su influencia sobre los demás y de superar obstáculos a través de la bondad, la paciencia y la voluntad.