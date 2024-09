Tarot del Colibrí para el 1 de septiembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - La justicia:

Orden. Ley. Norma. Ecuanimidad. Límites sanos.

Carta 2 - La rueda de la fortuna:

Cambios. Destino. Suerte.

Carta 3 - La templanza:

Armonía. Paz. Equilibrio. El punto intermedio que integra los extremos. Espiritualidad elevada.

Mensaje final:

Tres arcanos mayores en esta tirada lo cual da una gran potencia al mensaje. Un mensaje que hace centro en las permanentes transformaciones de la vida. Vivir es movimiento, cambio, transformación. A veces los cambios son positivos, otras no tanto, pero eso es existir en este plano. La rueda de la fortuna habla de cambios por destino. Sin embargo, atribuir todo lo que nos pasa al destino, en algún punto es renunciar a tomar las riendas de la propia vida, quitarse libertad y responsabilidad por lo que nos sucede. En realidad la rueda de la fortuna no ata al fatalismo, no significa un destino inexorable, lo que dice es esfuérzate, busca oportunidades, confía, trabaja por tus sueños y toda esa energía te abrirá puertas, las puertas que estabas buscando. Haz todo lo que puedas con pasión y el viento soplará a tu favor. Es ahí donde puede venir el empujón que se necesita, cuando se ha hecho lo que se debía hacer y uno se desapega del resultado confiando en que Dios es justo. La justicia también se busca, se trabaja por ella, cada vez que se lucha por un orden más equitativo, cada vez que se ponen límites sanos se logra avanzar en el camino hacia la ética y el respeto por los derechos propios y los de los demás, es decir, se consigue más justicia. Ese es el camino para alcanzar la sabiduría, la paz, el equilibrio que nos trae finalmente la templanza cuando hemos podido elevarnos espiritualmente. Nada llega por pura casualidad o buena suerte solamente, se requiere trabajo y lucha permanente para que los sueños se manifiesten en la realidad. Ese es el mensaje del tarot, el trabajo y la fe logran imposibles, obran milagros.