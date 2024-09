Tarot del Colibrí para el 13 de septiembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Dos de espadas:

Decisión basada en la razón. Dos caminos. Conectar con la propia interioridad.

Carta 2 - Siete de bastos:

Lucha. Competencia. Acción decidida.

Carta 3 - Caballero de copas:

Emociones. Afecto. Amor.

Mensaje final:

Alguien ha tomado una difícil decisión entre dos posibilidades, lo ha hecho desde un lugar de mucha racionalidad y desde una profunda conexión con su interioridad. Ha decidido luchar por aquello que desea y que siente le pertenece, puede ser un espacio de trabajo, un proyecto, una relación, etc. Esta persona defenderá con mucha valentía y decisión su lugar. Sabe que tiene competidores pero no les teme. Tiene confianza en sí misma, en sus capacidades. Finalmente la carta del caballero de copas parece decir que su objetivo es pelear por lo que ama, sea esto lo que sea, es alguien o algo que esta persona ama profundamente y no parará hasta conseguir su meta. El tarot dice que los resultados pueden ser muy positivos ya que hay muchas posibilidades de conseguir lo que se quiere.