Tarot del Colibrí para el 15 de septiembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - La estrella:

Armonía. Equilibrio. Brillo. Luz. Elevación espiritual.

Carta 2 - Tres de espadas:

Dolor. Heridas. Traiciones.

Carta 3 - El mago:

Magia. Ilusión. Nuevo comienzo. Tener todas las herramientas para hacer realidad lo que se desea.

Mensaje final:

Alguien siente mucho dolor en su corazón. Puede ser que haya pasado o esté pasando por una traición, o bien que sea esa persona la que sabe que ha lastimado a otra profundamente, tal vez la traicionó y esa otra persona no merecía esa traición, pues es un ser puro, amoroso, luminoso, equilibrado. Ahora quiere un nuevo comienzo, aparentemente ha cambiado y viene en forma sincera a reparar el daño que causó. Siente que tiene todas las herramientas para lograr lo que desea. El tarot no dice que pasará con esta historia, pero es de suponer que no la estarán esperando con los brazos abiertos. Quien dañó tendrá que recuperar la confianza de la otra persona y demostrar con hechos concretos que su intención es buena y que viene con la verdad, y aún así, la decisión final no estará en sus manos, sino en las de quien sufrió las heridas.