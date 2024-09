Tarot del Colibrí para el 16 de septiembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Dos de espadas:

Decisión. Escuchar la razón y el propio pensamiento.

Carta 2 - Reina de copas:

Bondad. Amor. Generosidad. Poder. Honestidad. Abundancia.

Carta 3 - Rey de bastos:

Poder. Liderazgo. Actitud. Acción. Pasión.

Mensaje final:

Las cartas hablan de tener que tomar una importante decisión basada fundamentalmente en un análisis muy racional. Es necesario dejar de lado las emociones y sentimientos por fuertes que sean, e incluso la pasión. La decisión necesita tener la cabeza fría, lo que no implica actuar con injusticia, deshonestidad o engaño. Se trata de actuar en forma enérgica con la verdad por delante. A veces cuesta cortar con algo que no va más, o decir una verdad que se sabe que va a doler, pero no queda otra salida. Son momentos en los que la persona tiene que conectar con su interioridad, con su pensamiento y desde allí decidir.