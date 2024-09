Tarot del Colibrí para el 19 de septiembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta1 - Tres de copas:

Amistad. Afecto. Festejo. Alegría.

Carta 2 - Rey de oros:

Poder. Abundancia material. Generosidad. Rol de proveedor. Seguridad. Momento de disfrutar.

Carta 3 - Tres de espadas:

Dolor emocional. Angustia. Heridas. Traición.

Mensaje final:

Alguien ha alcanzado mucha prosperidad y estabilidad económica. Es una persona que ha logrado tener lo que se ha propuesto materialmente. Pero como comúnmente se dice, el dinero no es todo. El tarot hace hincapié en el hecho que está persona a pesar de su abundancia material no es feliz, porque guarda un gran dolor en su corazón que le provoca una pena muy profunda. Alguien en su pasado la ha herido emocionalmente, ha lastimado sus sentimientos y por más que ahora lo tenga todo no puede recuperar la alegría y menos aún festejar y celebrar la vida con amistades y personas que la quieren. Tal vez la herida sea reciente y aún duele mucho. Se necesita tiempo para sanar. No hay manera de escapar a ese sufrimiento, es preciso atravesarlo en un proceso que no es agradable, por el contrario, es un período oscuro, de pena y hasta de llanto. Pero esta persona superará el dolor que la aqueja porque es alguien con mucha fortaleza y autoestima, es un rey, y no se dará por vencido. Pasado este ciclo doloroso, recuperará todo su poder y lo mejor que podría hacer es disfrutar a pleno de su posición. Ya tiene una estabilidad que seguramente consiguió por su esfuerzo y trabajo, no necesita pelear más por eso, será momento de aprovechar todas las posibilidades de ser nuevamente feliz que la vida le ofrecerá y de festejar.