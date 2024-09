Los signos del zodíaco que se caracterizan por tener mal carácter

El enojo y la irritabilidad son emociones que dependen de la personalidad de cada individuo. Sin embargo, es probable que los astros influyan de manera directa y poderosa según el signo de nacimiento de cada uno. Afortunadamente, el horóscopo nos ayuda a comprender quiénes son las personas que se alteran fácilmente en su día a día.

Algunos son más explosivos que otros, pero eso no significa que sean los que más resentimiento guardan. Hay quienes no lo aparentan, pero acumulan mucha ira en su interior. Según la "Real Academia Española" este sentimiento está relacionado con la furia y la venganza.

Tauro

Es el signo al que nunca debes molestar. Si bien son tranquilos la mayor parte del tiempo, y se caracterizan por ser pacíficos y bondadosos, un Tauro enojado da miedo. Si alguien logró colmarles la paciencia ellos se salen de sus casillas convirtiéndose en personas totalmente desconocidas. Cuando esto sucede nada puede detenerlos, se ponen muy necios.

Capricornio

Por más que Capricornio intente escapar del enojo no puede evitarlo. Las personas de este signo pueden disfrazar este sentimiento, porque son fríos, pero jamás podrán olvidarlo. Es fácil cultivar la ira y el rencor dentro de ellos durante años. Sin embargo, llegado el momento logran revertir la situación.

Escorpio

Los escorpianos no soportan que los molesten. Lo mejor es dejarlos solos en sus actividades, porque cualquier interferencia sólo hará que tengan una oleada de ira reservada, escondida, y oculta que te distanciará de ellos sin que te des cuenta.

Leo

Los nacidos en Leo son individuos que cuando se enojan, inmediatamente desatan su frustración. Es un signo muy orgulloso. Para ellos no existe un momento inadecuado para expresarse. Cuando reaccionan con furia, incluso en medio de una reunión multitudinaria, lo hacen como si no hubiera nadie. Según el horóscopo ellos integran la lista de personas con peor carácter porque no conocen el sentido de la ubicación cuando se sienten desbordados en ira.