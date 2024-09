¿Por qué mi gato me acompaña al baño?

Para cualquier dueño de un gato, la escena es familiar: la necesidad de ir al baño se convierte en una experiencia compartida con su peludo compañero. No solo te acompaña hasta el final del ritual, sino que, en ocasiones, incluso araña la puerta exigiendo su presencia. ¿A qué se debe esta peculiar conducta? Internet está repleto de teorías, pero la realidad es más simple de lo que parece.

Amor incondicional y búsqueda de atención:

Olvídate de la idea del gato protector. La razón principal por la que tu felino se une a ti en el baño es mucho más básica: busca atención. A diferencia de lo que muchos creen, los gatos son animales sociables que anhelan el cariño y la compañía de sus humanos.

Desde el sofá hasta el teclado, tu gato busca constantemente tu mirada y caricias. El baño, al ser un espacio donde te encuentras vulnerable y cautivo, se convierte en el escenario perfecto para exigir su dosis diaria de atención.

Personalidad gatuna: cada gato un mundo

La forma en que tu gato demanda atención variará según su personalidad. Algunos son más cariñosos y buscan caricias constantes, mientras que otros simplemente quieren asegurarse de que estás bien. En ambos casos, la motivación subyacente es la misma: el fuerte vínculo que los une a sus humanos.

Más allá del amor: motivos adicionales

Si bien la búsqueda de atención es la razón principal, existen otros factores que pueden influir en la presencia de tu gato en el baño:

Fresco en verano: Los azulejos del baño se convierten en un oasis de frescor durante los calurosos días de verano, un irresistible atractivo para tu felino en busca de un poco de alivio.

Agua irresistible: Los gatos son expertos en detectar la mejor agua, y la del grifo siempre será más atractiva que la de su cuenco. No te sorprendas si tu gato te pide que abras el grifo o ronda el bidé en busca de un trago fresco.

Cuidado con los productos de limpieza y cosméticos del baño

No te extrañes si dejas la puerta del baño abierta y encuentras una buena cantidad de rastros de diversión felina allá adentro. Tu gato se sentirá naturalmente atraído por aromas, texturas y formas diferentes que encuentre en el cuarto de baño y también en otras instalaciones del hogar.

No obstante, debemos tener mucho cuidado con los productos que dejamos a su alcance. Recuerda que la mayoría de los productos de limpieza poseen sustancias que resultan irritantes o tóxicas para nuestros gatos. Además, los cosméticos y artículos de higiene personal, como champú, jabón o cremas, no son aptos para el consumo.

Para garantizar la seguridad de nuestros mininos durante nuestra ausencia, lo ideal es dejar la puerta del baño bien cerrada.

¿Cómo evitar que mi gato me siga al baño?

Aunque amemos profundamente a nuestros mininos, puede resultar algo incómodo no contar con total privacidad en el momento de ir al baño. Por ello, si no te resulta agradable que tu gato te siga al baño y prefieres estar solo/a en este momento íntimo, podrás enseñarle que este ambiente no es apto para él.

Ten presente que los gatos son animales muy inteligentes y, bien estimulados, pueden ser fácilmente entrenados para adecuar sus conductas a la vida hogareña.

Con paciencia, dedicación y refuerzo positivo, es posible adiestrar a un felino y evitar conductas que pongan en riesgo su propia salud. Para este caso en concreto, resulta fundamental fomentar el enriquecimiento ambiental de las estancias que sí son aptas para el animal, así como evitar hacerle caso cuando nos siga al baño y comprobar que realmente no se trata de un problema de estrés o estimulación deficiente.