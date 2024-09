Tarot del Colibrí para el 21 de septiembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Lo que se construye sobre arena termina por caerse. Las cosas que perduran en el tiempo son las que tienen bases sólidas, pero a veces nos empeñamos en sostener lo insostenible y aunque las señales para advertirnos que por ahí no es, sean muchas, no queremos verlas. Las razones pueden ser variadas, por apego, por miedo, por inseguridades, por no querer abandonar la zona de confort o la costumbre, por no cambiar, etc. preferimos quedarnos en donde estamos, aunque en el fondo sepamos que esa relación, ese trabajo, esa situación no da para más. Pero un día, de repente, con la rapidez de un rayo todo se viene abajo y toca empezar de cero porque es necesario que surja algo nuevo, esta vez fuerte y resistente. Nos quedamos desorientados, algo perdidos en la nueva situación, sin saber qué hacer. El tarot dice que lo mejor es tomarse un tiempo para reflexionar, para observar con detenimiento lo que ha ocurrido. Tal vez aislarse un poco para pensar y decidir por dónde seguir. Analizar todas las situaciones para poder tomar el camino correcto. Empoderarse y tomar el control de la situación, o buscar ayuda en alguien en quien confiamos y a quien consideramos una persona responsable y comprometida. Después de la reflexión viene la acción que lleva al autodominio y la madurez. En ocasiones lo que en principio parecía malo, quizás sea una gran oportunidad que nos da la vida para encontrar una verdadera estabilidad y ser felices.