Tarot del Colibrí para el 22 de septiembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Diez de bastos:

Demasiadas cargas. Peso. Responsabilidades. Cansancio. Agotamiento

Carta 2 - Tres de espadas:

Sufrimiento. Dolor emocional. Duele el corazón. Traición.

Carta 3 - El colgado:

Nuevas perspectivas. Visión renovada. Otros puntos de vista. Ideas.

Mensaje final:

Las cartas traen hoy un mensaje que puede relacionarse con esos momentos de la vida en que uno se siente agotado, al límite de las propias fuerzas, y con el corazón roto. Tiene que ver con soportar cargas demasiado pesadas, tal vez muchas responsabilidades, mucho trabajo, o una relación tóxica que solo provoca sufrimiento y dolor emocional. El sentimiento es de no aguantar más, de no poder más permanecer en esa situación. El tarot dice que cuando se llega a ese punto es necesario hacer una pausa y priorizarse, ponerse en primer lugar, parar para encontrarse con uno mismo, preguntarse qué se desearía ser y hacer y cuáles serían los pasos para conseguir lo que se sueña. De nada sirve el esfuerzo si ni siquiera se puede ver adónde se está yendo y no se está pudiendo ofrecer prácticamente nada bueno porque sólo queda cansancio y angustia. Hay que detenerse, contemplar otros puntos de vista, cambiar, hacer algo distinto a lo que se venía haciendo, reflexionar meditar. Así surgirán nuevas ideas superadoras y se podrá recomenzar de una manera renovada un camino más liviano, donde las cosas fluyan y sea posible crecer.