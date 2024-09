Tarot del Colibrí para el 23 de septiembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - El emperador:

Poder. Autoridad. Liderazgo. Responsabilidades. Decisión. Determinación

Carta 2 - La torre:

Final. Destrucción. Empezar de cero.

Carta 3 - La muerte:

Final. Cambio radical. Transformación. Nuevo comienzo.

Mensaje final:

Hay dos cartas que hablan de que algo se destruye, llega a un final, tanto la torre, como la muerte, son contundentes con respecto a que algo ha terminado. Un ciclo de vida llega a su fin. Tal vez algo que no tenía suficientes bases, algo endeble, sin mucha estabilidad, se viene abajo. Puede ser un proyecto, un trabajo, una relación, etc. Hay una destrucción y una gran transformación de la vida, que ya no será más como era. Toca empezar de cero, poner otra vez ladrillo por ladrillo, para una nueva etapa, radicalmente distinta a la anterior. El tarot dice que la persona que está atravesando este momento, es alguien fuerte, inteligente, enérgico y determinado y estos rasgos de personalidad jugarán a su favor, porque le permitirán enfrentar los cambios con decisiones acertadas, con convicciones férreas, disciplina y mucha capacidad para tomar nuevamente las riendas y el control de su nueva vida.