Los perros han sido considerados los mejores amigos del hombre durante milenios, pero a pesar de su cercanía con los humanos, persisten numerosos mitos y malentendidos sobre ellos. Estos mitos no solo pueden afectar la forma en que cuidamos a nuestros amigos caninos, sino que también pueden influir en nuestras relaciones con ellos. A continuación, desglosamos algunos de los mitos más comunes sobre los perros y la verdad que los rodea.

Los perros solo ven en blanco y negro: Uno de los mitos más extendidos es que los perros solo ven en blanco y negro. La realidad es que los perros tienen visión dicromática, lo que significa que pueden ver colores, aunque no de la misma manera que los humanos. Pueden distinguir entre ciertos tonos de azul y amarillo, pero tienen dificultades para distinguir entre el rojo y el verde, lo que les da una percepción del mundo diferente.

Son naturalmente agresivos: Otro mito es que todos los canes son inherentemente agresivos y peligrosos. Si bien ciertas razas pueden tener tendencias más dominantes o protectoras, la agresividad canina generalmente es el resultado de un entrenamiento inadecuado, una socialización deficiente o experiencias traumáticas. Los perros educados y socializados correctamente son amistosos y se comportan adecuadamente en diversas situaciones.

Deben comer solo comida de perro: Muchos propietarios creen que los perros no deben comer nada más que pienso comercial para caninos. Si bien la comida comercial puede ser una parte importante de su dieta, hay alimentos seguros, como ciertas frutas y verduras, que pueden complementar su nutrición. Sin embargo, es esencial investigar y consultar con un veterinario antes de introducir nuevos alimentos en la dieta de un perro, ya que algunos pueden ser tóxicos.

Un perro cansado no muerde: La creencia de que un perro cansado es siempre un perro tranquilo es engañosa. Aunque el ejercicio regular es vital para mantener a un perro saludable y equilibrado, esto no garantiza que un perro no muerda en determinadas circunstancias. El comportamiento de un perro puede verse afectado por el miedo, el estrés o el dolor, por lo que es fundamental observar su lenguaje corporal y actuar con precaución en situaciones nuevas.