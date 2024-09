Tarot del Colibrí para el 29 de septiembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Diez de bastos:

Agotamiento. Exceso de responsabilidades. Cansancio extremo.

Carta 2 - Los enamorados:

Decisión. El amor como elección y como acción. Encuentro. Unión.

Carta 3 - La estrella:

Luz. Guía. Brillo. Dones. Arte. Éxito.

Mensaje final:

Las cartas hablan de tomar una decisión importante con respecto al amor, a una unión, a un encuentro. La indecisión puede transformarse en una carga insoportable que deja a la persona o a las personas que están involucradas en una relación, en un estado de ambigüedad, incertidumbre, cansancio y hasta angustia. Tal vez se trate de una relación oculta que no puede mostrarse socialmente. Pero la situación no da para más. Ya no se aguanta. Es preciso tomar una decisión y salir a la luz. El tarot dice que todo irá muy bien y las dificultades se superarán exitosamente.