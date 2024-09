Consultá el horóscopo chino del martes 3 de septiembre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Una decisión difícil de tomar te preocupa, esto en tu vida privada; que analices la situación general antes de decidir cuál será el mejor camino, piensa en tu felicidad primero, y luego en el de los demás.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13 Tu alma sensible puede ser provocada por la ira. No te perjudiques a ti mismo y a los demás al no manifestar el verdadero alcance de tus emociones.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14 Te encantan los desafíos en todos los planos, eso te permite mostrar a los demás que nada te da miedo. Usa esta capacidad hoy para resolver un problema con tus familiares.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15 Tu vigor sexual está en alza después de un periodo un poco blando; modérate porque tu media naranja no va a aguantar este ritmo.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16 Hay unos arreglos que necesitas hacer en casa, podés desperdiciar una parte de tu sobrecarga energética en estas tareas.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17 A veces sos difícil de entender: te gustan los cambios repentinos y también la rutina en tus actividades, la escrupulosidad en tus actos.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18 Hoy, algunos eventos imprevisibles van a cambiar tu vida y te va a gustar, así vas a poder demostrar tu capacidad de adaptación.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19 La galantería típica de tu signo y tu sentido de la diplomacia te ayudarán a solucionar una diferencia entre una pareja de amigos tuyos, dando la razón a cada uno, sin aprobar su proceder.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20 Un poco de ansiedad consecuente con una noticia desagradable, pero no te desanimes, una persona te ayudará.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21 Vas a sufrir del antagonismo y de la desaprobación de tu entorno referente a tus relaciones románticas; no te dejes invadir por la tristeza, defiende tus sentimientos.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22 Una persona va a ofenderte, tu reacción será tremenda; sería justificado sin embargo, para no llegar a un punto de no retorno, tenés interés de superar tu furor..

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11/23 Tu tensión nerviosa te vuelve infeliz y te torna inaguantable para tus cercanos. Planeas algo para descansar este fin de semana, para irte de paseo por el interior, para ver amigos por ejemplo.