El yogur griego es una opción deliciosa y saludable que puedes preparar en casa de manera sencilla. Este tipo de yogur se caracteriza por ser más espeso y cremoso que el yogur tradicional, debido a su proceso de colado. A continuación, te mostramos cómo hacer yogur griego casero con ingredientes simples y en pocos pasos.

Ingredientes

1 litro de leche entera (puedes usar leche descremada si prefieres)

2 cucharadas de yogur natural sin azúcar (con cultivos activos)

Un colador fino o una tela de muselina

Instrucciones

Paso 1: Calentar la leche

Vierte el litro de leche en una olla y caliéntala a fuego medio hasta que alcance una temperatura de 85 °C. Si no tienes termómetro, observa cuando la leche comience a formar burbujas en los bordes, pero sin hervir.

Paso 2: Enfriar la leche

Retira la olla del fuego y deja que la leche se enfríe hasta alcanzar los 45 °C. Esto es importante para no matar los cultivos de bacterias. Si no tienes termómetro, puedes medir tocando la leche, debe sentirse tibia, pero no caliente.

Paso 3: Mezclar el yogur con la leche

Añade las 2 cucharadas de yogur natural a la leche tibia y mezcla suavemente hasta que quede bien incorporado. Este yogur actúa como cultivo para fermentar la leche.

Paso 4: Fermentar el yogur

Vierte la mezcla en un recipiente y cúbrelo con una tapa o paño limpio. Deja reposar en un lugar cálido entre 8 y 12 horas, o hasta que la mezcla se haya espesado. Si prefieres un yogur más ácido, deja reposar más tiempo.

Paso 5: Colar el yogur

Una vez que el yogur esté listo, colócalo en un colador fino o en una tela de muselina sobre un bol. Deja que el exceso de líquido, conocido como suero, se drene durante al menos 2 horas. Cuanto más tiempo lo dejes, más espeso será el yogur.

Paso 6: Disfruta tu yogur griego casero

Una vez colado, tu yogur griego casero estará listo para disfrutar. Puedes guardarlo en un recipiente hermético en la nevera y consumirlo en los próximos 5 días.

Consejos adicionales

Variedad de leches: Puedes usar leche entera, descremada o de cabra, dependiendo de tus preferencias.

Aromas y sabores: Agrega miel, vainilla o frutas frescas para darle un toque especial a tu yogur.

Usar yogur como cultivo: Siempre utiliza un yogur natural que contenga cultivos activos para asegurar una fermentación adecuada.