Desmontando mitos sobre los anteojos multifocales: ¿realmente funcionan?

Por Gisele A. D’addona

Optica contactóloga

MP 1328

Es común escuchar comentarios como "Esos anteojos no sirven", "Cuesta mucho acostumbrarse" o "Gasté dinero en ellos y no los uso porque son muy complicados". ¡Pero esto no es cierto! Los anteojos multifocales pueden ser una gran solución para muchos problemas visuales, y aquí te explico por qué.

Primero, veamos de qué se tratan.

¿Qué son las lentes multifocales?

Las lentes multifocales están diseñadas para corregir la visión en todas las distancias: lejos, intermedia y cerca.

A diferencia de los bifocales, que solo corrigen la visión cercana y lejana dejando la intermedia fuera, los multifocales te permiten realizar todas tus actividades diarias con un solo par de anteojos.

Esto es especialmente útil si tienes presbicia y necesitas corrección para otros problemas visuales, como miopía, hipermetropía o astigmatismo.

¡Se acabó el andar cambiando de lentes constantemente!

Mitos y verdades sobre los anteojos multifocales

Mito 1: "Las lentes multifocales son difíciles de usar y nunca te acostumbras a ellas."

Verdad: Si bien es cierto que las lentes multifocales pueden requerir un periodo de adaptación, la mayoría de las personas se acostumbran a ellas en un par de semanas. El cerebro necesita tiempo para aprender a procesar las distintas zonas de visión, pero una vez superado este periodo, los usuarios suelen encontrar las lentes cómodas y funcionales.

Mito 2: "Las lentes multifocales no son adecuadas para todos."

Verdad: Las lentes multifocales son adecuadas para la mayoría de las personas con presbicia y otros problemas de visión. Sin embargo, en algunos casos específicos, como en profesiones que requieren una visión extremadamente precisa, puede ser preferible optar por lentes específicas para cada tarea.

Mito 3: "Todas las lentes multifocales son iguales."

Verdad: No todas las lentes multifocales son iguales. Existen distintas calidades y diseños. Algunas lentes ofrecen transiciones más suaves entre las zonas de visión, mientras que otras están optimizadas para actividades específicas, como el uso prolongado de pantallas o la conducción. Es importante que elijas la lente que mejor se adapte a tus necesidades y estilo de vida.

Mito 4: "Las lentes multifocales son mucho más caras que las demás."

Verdad: Aunque suelen ser más costosas que las lentes monofocales o bifocales, hay una amplia variedad de precios. La tecnología avanzada y la personalización pueden justificar el precio, pero hay opciones accesibles en función de la calidad y la marca. Además, la comodidad y versatilidad que ofrecen suelen compensar el costo.

¿Por qué elegir lentes multifocales?

1. Visión clara a cualquier distancia: Estas lentes te permiten ver de lejos, a media distancia y de cerca sin necesidad de cambiar de anteojos.

2. Comodidad en todas tus actividades: Ya sea para conducir, trabajar frente a la computadora o leer, no tendrás que estar cambiando de gafas constantemente.

3. Diseño estético: Los multifocales no tienen una línea visible que separe las zonas de visión, lo que les da una apariencia más estética y juvenil en comparación con los bifocales.

Consulta con un profesional óptico

Es importante que te asesores con tu óptico de confianza para encontrar el anteojo y el cristal más adecuados para tus necesidades. Cada persona es diferente, y los resultados pueden variar de un usuario a otro. ¡El hecho de que a tu vecino, amigo o familiar no le hayan funcionado no significa que a ti tampoco te funcionarán!

¡Anímate a probarlos!

Disfrutar de una visión clara en todas las distancias con un solo par de anteojos no tiene precio. ¡Descubre la comodidad y libertad que te ofrecen las lentes multifocales.