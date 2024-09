Recomendaciones para prevenir accidentes con animales ponzoñosos

Ante la llegada del fin de semana largo, momento en que muchas personas aprovechan para hacer actividades al aire libre o tareas dentro del hogar, es necesario reforzar las medidas de prevención para evitar picaduras o mordeduras de animales ponzoñosos, como arañas, alacranes o serpientes.

Las picaduras se producen cuando una persona toma contacto accidentalmente con alguno de estos animales. Es muy importante evitar cualquier exposición, para ello la protección personal es clave. En relación a esto se recomienda:

• Revisar y sacudir prendas de vestir y calzados, en especial si se encuentran en el suelo.

• Controlar y sacudir la ropa de cama. Separar las camas de la pared de la habitación.

• Examinar cajones y estantes, retirando con cuidado y despacio los objetos que se encuentren ahí.

• Evitar caminar sin calzado.

Como estos animales se encuentran presentes tanto en el ámbito domiciliario como en sus alrededores, también es necesario extremar las precauciones en el hogar:

• Colocar mallas tipo mosquitera en resumideros y salidas de cañería, como así también burletes en puertas y ventanas, a fin de evitar el acceso de los animales a la vivienda.

• Tapar las grietas que haya en pisos, paredes y techos.

• Controlar regularmente las cámaras subterráneas y sótanos.

• Realizar una limpieza periódica minuciosa de toda la casa y de sus alrededores, y desmalezar patios y jardines.

• Sacar la basura los días correspondientes, a fin de evitar que se amontone afuera y atraiga insectos.

• Evitar la acumulación de materiales de construcción, escombros, leña y hojas secas. No se deben recolectar con las manos de forma directa.

Es importante recordar siempre que no se debe introducir la mano o el brazo en sitios como el fondo de cajones o estantes o en huecos de árboles, cuyo interior no se pueda visualizar. Al caminar por el campo, usar ropa y calzado adecuados (preferentemente botas de caña alta), no levantar o mover piedras y troncos con manos y pies desprotegidos.

Qué hacer en caso de un accidente o si aparecen estos animales

Siempre que ocurra cualquier picadura o mordedura, se debe acudir de forma inmediata al centro de salud más cercano. Es posible colocar hielo en la herida para calmar el dolor, pero no se debe apretar o perforar el área afectada, ni tampoco aplicar remedios caseros, utilizar torniquetes, o automedicarse.

Respecto a los alacranes, siempre y cuando no haya riesgo de picadura, se pueden capturar para llevarlos vivos o muertos para facilitar la identificación de la especie. En cuanto a las serpientes, se solicita que al encontrar una, en Capital, se de aviso a la Policía (911) o a la Patrulla Ambiental (4344163); para localidades del interior interviene Defensa Civil y Bomberos. Se recomienda no acercarse, no tocarlas ni hacer movimientos bruscos. Si aparece una araña, simplemente alejarse.