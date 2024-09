Tarot del Colibrí para el 8 de septiembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - El emperador:

Poder. Autoridad. Liderazgo. Responsabilidades.

Carta 2 - Cuatro de oros:

Apego. Avaricia. Codicia. No querer soltar.

Carta 3 - Ocho de bastos:

Comunicaciones. Noticias. Acciones rápidas.

Mensaje final:

Apegarse excesivamente a las cosas materiales puede hacer que la persona se quede de algún modo inmovilizada por esas cosas que no quiere soltar, ni compartir con nadie. Esa postura la aísla de los demás, y al revés de lo que la persona piensa, achica sus posibilidades de crecimiento y de expansión. Además, la empequeñece y lo que crece es la pobreza interior y quizás también, la exterior, porque no se puede generar nada nuevo, la única acción es conservar lo que se tiene. Dicen las cartas que si la persona deja de estar atada a sus posesiones podrá moverse y generar muchas acciones positivas que finalmente le permitirán crecer hasta convertirse en un emperador poderoso, con confianza en sí mismo y en los demás y con mucho sentido práctico para resolver todo tipo de situaciones conflictivas que puedan presentarse. El camino de la expansión implica tomar ciertos riesgos y accionar. De lo contrario, no habrá crecimiento posible porque la persona permanecerá sentada, atrapada en sí propia ambición y estancada.