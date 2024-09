Tarot del Colibrí para el 9 de septiembre

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Rey de espadas:

Poder. Autoridad. Energía. Frialdad. Predominio racional. Juicio implacable.

Carta 2 - Tres de espadas:

Dolor emocional. Tristeza. Traición.

Carta 3 - Rey de oros:

Abundancia material. Poder. Paternalismo. Ayuda material. Proveer lo material, aunque también cuidar afectivamente a los demás.

Mensaje final:

Las cartas hablan hoy de la existencia de un gran dolor emocional. Alguien está sufriendo mucho y se siente muy triste, puede que sea por una pérdida o por haber sido víctima de una traición, que como toda traición llega inesperadamente por parte de alguien de quien no se espera ese comportamiento, por eso duele tanto el corazón porque se trata de una persona cercana en quien se confiaba.El tarot presenta dos reyes, dos personas con mucho poder, líderes, inteligentes, acostumbradas a mandar, que se sienten traicionadas la una por la otra en igual medida, o tal vez se trate de una traición ejecutada con mucha frialdad y racionalidad, por un rey de espadas, sobre un par, un rey de oros, que puede haberle brindado toda la ayuda material e incluso valiosos consejos, que sin embargo no lograron impedir la traición por parte de quien porta la espada. Así las cosas, las cartas dicen que esto ha acontecido, pero no aclaran como termina resolviéndose la historia. Ojalá puedan sanarse las heridas mediante un diálogo esclarecedor o un pedido de disculpas, porque evidentemente hay o hubo afecto, de lo contrario no se estaría experimentando tanto dolor y sufrimiento.