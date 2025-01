Tarot del Colibrí para el 10 de enero

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Cuatro de copas:

Indiferencia. Apatía. Dejar pasar una gran oportunidad.

Carta 2 - Reina de espadas:

Predominio racional. Frialdad. Límites.

Carta 3 - Seis de bastos:

Triunfo. Victoria. Éxitos. Reconocimiento.

Mensaje final:

Acá hay una persona que no está dejando ver su costado emocional. Es alguien que se muestra muy racional, con mucha frialdad e indiferencia. Se trata de una persona que piensa estrategias para defenderse y poner límites fuertes que no permite sean vulnerados. El tarot dice que esa actitud puede hacerle perder una gran oportunidad que la vida le ofrece. No obstante, lo único que por el momento le interesa a este sujeto, es salir triunfante de lo que considera una batalla, quiere ganar cueste lo que cueste, aún a costa de perder un regalo del cielo. Da la impresión que es alguien que tiene un ego muy grande y que no escucha sus sentimientos, su postura por el momento es sostener una actitud de indiferencia, de rechazo a un afecto verdadero, de frialdad y de salirse con la suya. Qué decir! El orgullo y el resentimiento no son buenos consejeros para tomar decisiones en la vida. Tampoco el no escuchar lo que el corazón nos dice. Hay que equilibrar la balanza para encontrar paz y armonía. Equilibrar mente y corazón, dar y recibir, autoestima y valor a los demás, es preciso reconocer la razón que los otros pueden tener. La vida no es, o por lo menos no debería ser, un campo de batalla donde lo único que importa es la opinión de uno sobre la de los demás o donde el fin último es ganar. Eso es necedad y no conduce a nada más que a peleas, e incluso se puede llegar a perder un afecto valioso, eso dice la carta del 4 de copas que advierte que esa pérdida es una posibilidad, en tanto se mantenga en el tiempo esa actitud de rechazo, de apatía y de extrema frialdad. Dejar fluir las emociones, al revés de lo que se piensa, es de valientes y fuertes.