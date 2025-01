Estos son los números de la suerte de hoy sábado 11 de enero

La cita motivacional del día de hoy

"Las mejores cosas de la vida suelen esperarte en la rampa de salida de tu zona de comfort". — Karen Salmansohn.

El proverbio chino de hoy

"Cuando el ojo no está bloqueado, el resultado es la visión. Cuando la mente no está bloqueada, el resultado es la sabiduría. Cuando el espíritu no está bloqueado, el resultado es el amor".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 11, 23, 26, 36, 44

Tauro

1, 8, 17, 24, 39, 47

Géminis

3, 15, 26, 33, 37, 49

Cáncer

7, 14, 25, 28, 33, 40

Leo

2, 16, 23, 36, 42, 45

Virgo

5, 12, 25, 31, 38, 49

Libra

6, 14, 21, 28, 36, 45

Escorpio

9, 12, 22, 34, 39, 47

Sagitario

5, 11, 13, 25, 34, 46

Capricornio

1, 7, 15, 29, 36, 45

Acuario

2, 18, 26, 32, 37, 43

Piscis

9, 15, 24, 29, 33, 46