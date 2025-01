Tarot del Colibrí para el 14 de enero

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - La fuerza:

Voluntad. Paciencia. Confianza. Bondad. Valentía. Fuerza.

Carta 2 - Diez de copas:

Felicidad. Alegría compartida. Amistad. Familia. Amor.

Carta 3 - La rueda de la fortuna:

Fin de ciclo. Giros. Cambios. Transformaciones. Suerte. Creatividad. Aprender a compartir y a escuchar a los demás.

Mensaje final:

Las cartas dicen que el amor verdadero es una oportunidad maravillosa que no todas las personas pueden alcanzar, en parte por circunstancias de la vida y en parte por no actuar con la delicadeza y cuidado permanente que se requiere para tenerlo y sostenerlo a través del tiempo. El amor pertenece al mundo de lo sutil y nos acerca a lo espiritual, por eso no puede tratarse con torpeza, con faltas de respeto, no puede ser descuidado porque se aleja de nuestra vida y con él se retiran personas valiosas y bondadosas. Por otro lado, como todo amor proviene de la fuente divina, al maltratarlo también nos alejamos de Dios. Dice el tarot que hay que ser valiente y constante para conservarlo. La paciencia, la confianza mutua y la ternura son su alimento cotidiano y así se multiplican las posibilidades de conocerlo. Cuando estas condiciones se dan el universo conspira con cambios necesarios que ayudan a finalizar con ciclos de vida llenos de falsas experiencias, de alegrías fugaces, de actitudes egoístas e individualistas que no son compatibles con el amor verdadero. Hay que mirar al otro, aprender a trabajar con los demás y a escuchar lo que tienen para decir. La unión hace la fuerza, pero para alcanzar ese estado se requiere mucho trabajo con uno mismo y mucho aprendizaje para ser mejor persona. El amor se da en el marco del respeto mutuo, en la igualdad y en el trabajo conjunto y equilibrado de quienes quieren construir una relación verdadera. Fuera de esas condiciones, se torna algo imposible. Tal vez esa sea la razón por la cual es una experiencia que muy pocos pueden tener y que queda reservada para personas que están dispuestas a trabajar en sí mismos, a cambiar, a madurar, a ser empáticas y generosas. En el egoísmo, en el maltrato físico o emocional, en la mentira, en el desequilibrio entre el dar y el recibir, el amor no puede crecer, se ahoga, se debilita y finalmente muere.