Consultá el horóscopo chino del jueves 16 de enero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 El trabajo en comité restringido te vendrá especialemente bien. Profundiza en lo que está en proceso.

Noticias Relacionadas Horóscopo chino: los signos que se destacan por su determinación y enfoque

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13 Recuperas tu forma y tu energía te permitirá acabar lo que tienes que hacer y así poder relajarte de verdad después.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14 Júpiter te guía en la buena dirección, inspira y eleva tus ideas por encima de los límites ordinarios.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15 Una corriente de pasión y libertad sopla en tu vida sentimental. No dudes en dar rienda suelta a tus inspiraciones del momento...

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16 Estarás preparado por fin para hacer modificaciones útiles en tu trabajo. Serás justo, ¡adelante!

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17 No te resultará difícil imponer tu opinión... pero no lo hagas y mantén la diplomacia. Vigila tu tensión, estás muy estresado sin ser consciente de ello.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18 No te resultará difícil imponer tu opinión... pero no lo hagas y mantén la diplomacia. Vigila tu tensión, estás muy estresado sin ser consciente de ello.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19 Es un día propicio para todo lo relacionado con la creatividad y la reorientación de tu presupuesto.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20 Sabrás dar un paso atrás para ampliar tu enfoque y así no perturbarte a ti mismo. Tu orgullo será útil en este sentido.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21 El movimiento que reina en tu entorno familiar es muy positivo para ti. Sigue insistiendo.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22 Las circunstancias del día te llevan de forma natural a pensar en el futuro con provecho.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11/23 Es un buen momento para hablar de tus proyectos con tu pareja y para escuchar los suyos.