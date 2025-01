Tarot del Colibrí para el 17 de enero

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - La luna:

Subconsciente. Claroscuro. Miedos. Inseguridades. Onírico.

Carta 2 - Cinco de copas:

Tristeza. Arrepentimiento. Decepción. Haber arruinado un amor verdadero.

Carta 3 - As de copas:

Amor bendecido. Inicios. Plenitud emocional y afectiva.

Mensaje final:

Acá valdría el dicho: "Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. " El tarot habla de una persona que está muy triste y abatida por sentir que arruinó un gran amor. Es alguien que llora sobre la leche derramada y está experimentando culpa y arrepentimiento por sus comportamientos pasados, los que aparentemente la han conducido a la situación en la que se encuentra. Tuvo en sus manos un amor bendecido y abundante y no lo supo valorar. La carta de la luna dice que esta persona puede haber tomado decisiones sin tener la claridad suficiente, dejándose llevar por fantasías e ilusiones que no se correspondían con la realidad. Bajo la tenue luz de la luna las cosas tienen aspectos fantasmales y una piedra puede confundirse con un animal, para dar un ejemplo. No se ve la realidad tal cual es. Asimismo, pueden aflorar miedos e inseguridades que nos llevan a adoptar comportamientos que no se tendrían en la claridad del día. Las cartas dicen que de nada sirve lamentarse por lo que ya se hizo, hay que ver si algo se puede rescatar, si algo sobrevivió a la destrucción. Si se observa la carta del 5 de copas, se notará que detrás de la figura quedan dos copas en pie que esta persona no está viendo, allí hay una esperanza, pero para poder ver esas copas, este alguien debería cambiar su posición, darse vuelta, modificar su perspectiva, porque llora por lo que perdió, pero le sigue dando la espalda al amor. Para rescatar las copas que quedan en pie, necesita modificar su actitud y dar un giro en su posición. Si lo hace puede que no todo esté perdido. El As de copas al final abre la posibilidad de un nuevo comienzo en el amor.