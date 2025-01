Tarot del Colibrí para el 18 de enero

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - La justicia:

Equilibrio. Ecuanimidad. Orden. Ley. Verdad.

Carta 2 - El sol:

Luz. Calidez. Claridad. Alegría. Felicidad. Bienestar.

Carta 3 - Tres de espadas:

Dolor. Sufrimiento. Traición.

Mensaje final:

Dos cartas muy positivas y una negativa. Las positivas son arcanos mayores que orientan totalmente la tirada. Traen un hermoso mensaje. Parecen decirnos que el sufrimiento también pasa. Aunque en el momento en que el dolor nos atraviesa como espadas afiladas se sienta como eterno, no es así, llega un día en que se termina. Tal vez deje cicatrices en el alma pero ya no dolerá. La vida a veces trae tristeza y otras alegrías. Son dos caras de la misma moneda. Las cartas dicen que ahora es momento de dar la bienvenida a la justicia, que pone equilibrio donde había desequilibrio, orden donde todo era caótico, verdad donde reinaba la mentira y las consecuencias de esa justicia no pueden ser mejores con la carta del sol, una de las más buenas del tarot. Por fin las sombras se retiran y todo reluce con un brillo renovado. En una palabra es una etapa de mucha felicidad y alegría donde todos los deseos y sueños se hacen realidad. Precioso mensaje para aquellos a quienes le resuene esta tirada.