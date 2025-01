Cómo atraer lo que deseas a tu vida según el horoscopo chino

¿Quieres aprender a fluir con la energía para atraer lo que deseas para tu vida? Ya sea en el campo laboral, económico, del amor y las relaciones o la salud, la clave de la astrología china es descubrir qué es lo que plantea la energía del día combinada con tu energía y la del año.

Rata

Mensaje: “Tienes que mejorar un poco tu carácter, tu estado anímico y emocional. No te sobresaltes. Reflexiona y recuerda que todavía estamos bajo la influencia del mes Rata y esto te va a decir cómo va a ser tu próximo año. No conviene discutir y tener un año de desafíos, discusiones y estados anímicos cambiantes. Es por eso que recomiendo Rata, aprovechar esta energía y estar más consciente de un estado más equilibrado a nivel emocional. Clave: enfócate de forma positiva para cumplir las obligaciones o compromisos que asumiste. Esto te posicionará mucho mejor para avances, en lo económico, lo laboral a nivel proyecto y profesión”.

Amor: “A tener nuevas experiencias con tu pareja, a salir un poco de la rutina. Sí, evita entrar el enojo, evita las discusiones y activa más el ‘modo amorosito’ y el modo disfrute. Si estás soltero atención con lo que sientes porque de acuerdo a cómo estás, cómo te sientas o cómo estés vibrando será lo que atraerás. Si no te animas a decir que es lo que sientes, que es lo que te pasa, es momento de decirlo”.

Trabajo: “Lo que estés trabajando, te activa y te posiciona en un mejor lugar laboral. Puede haber ascenso o también mejoras a nivel económico. Actívate porque está muy positivo”.

Buey

Mensaje: “¿Qué pasa con el enojo, con las discusiones? Debes estar en ‘modo amorosito’ y empezar tu 2021 con alegría, más optimismo y con actitud positiva. Eso te va a posicionar muchísimo mejor en tu 2022. Clave de esta semana prepararnos para recibir el año 2022 de forma positiva. Es fundamental tener actitud positiva ante todo. Eso va a hacer que comience mejor tu año y que también sea mejor tu 2022”.

Amor: “Todos pasamos por diferentes etapas, también las parejas las tienen. Piensa qué puedes hacer para reavivar el fuego del amor, de la pasión y salir de ese lugar que puede ser muy rutinario. Si estás soltero signo Buey tienes que activarte porque estás en la mejor semana. Todavía estamos con la influencia del mes Rata y tú tienes la mejor combinación para que este mes que está terminando”.

Trabajo: “Puede que esta semana claudiques, no termines y tengas cuestiones pendientes. Empieza el 2021 con el pie derecho, signo Buey y no dejes cabos sin atar. Termina todos los pendientes y encuentra solución a lo que necesites porque la energía te acompaña”.

Tigre

Mensaje: “Tienes que prestar atención a tu dieta. Cómo estás alimentándote a diario. Consume alimentos que sean ricos en nutrientes y evita comer sin hambre. Necesitas nutrirte adecuadamente, así que no descartes recurrir a un nutricionista. Mejora tu sistema inmune, todo parte de cómo nos alimentamos para estar bien. Evita los enojos esto también te traerá bienestar a tu vida. Clave: terminar los pendientes, así evitas problemas a futuro y también el trabajo en equipo que te va a favorecer. En todas las áreas de la vida si estás con tranquilidad, resolviste cosas, vas a estar más alegre y eso te conviene”.

Amor: “Si de momento estás queriendo tener pareja, que sea genuino tu interés. Para los que están en pareja es una semana donde pueden salir cosas a la luz. Puede que te enteres de algunas situaciones y te pongas de mal humor, te duela o te sientas afectado por estas noticias de tu pareja. Es tiempo de hablar con tu pareja, dialogar, decirse las verdades mutuamente”.

Trabajo: “ Trabaja en equipo, haciendo sinergias. Esto te va a favorecer para todo lo que necesites proyectar y avanzar. Tigre eres competitivo a nivel laboral pero en tu equipo no compitas, sino aggionarte a tu equipo, trabaja en grupo y tendrás grandes resultados”.

Conejo

Mensaje: “En cuestiones de salud tienes que cambiar también un poco la actitud. La energía te dice que estás un poco bajón, pensando demasiado, o con mucha incertidumbre en tu cabeza. Esto no te hace bien, así que es clave que planifiques, organizar, ordenarte. Cambia tu actitud teniendo este plan, va a mejorar. en las distintas áreas de tu vida y vas a tener bienestar. Clave: esta semana necesitas hacer cambios para lograr avances en las distintas áreas de tu vida. Muy positivo el amor, así que incorpora alegría a tu vida. Si necesitas motivación para realizar estos cambios que te van a traer nuevas perspectivas prepárate en forma inmediata muy positiva para comenzar el próximo año. En 2022 va a haber novedades Conejo”.

Amor: “Debes trabajar un poco la autoestima y los sentimientos que tengas, como miedo o inseguridad, para posicionarte mejor en esa nueva relación que quieres tener. Si estás en una relación de pareja tienes que entablar diálogo para encontrar un punto en común. Es momento de dialogar, sincerarse y reconectar”.

Trabajo: “La energía te dice: tienes que hacer cambios, mejorar el modo en cómo venías haciendo las cosas y hacerlas de manera diferente. Esto te va a traer avance si logras encaminar estos cambios”.

Dragón

Mensaje: “Mejora un poco la actitud en cuestiones de salud. Tienes que trabajar tu autoestima, cómo estás vibrando interiormente, cuáles son tus miedos, qué es qué es lo que sientes no es suficiente. Necesitas trabajar para estar bien equilibrado a nivel salud. Cuando estamos en desequilibrio con lo que somos o cómo percibimos como somos o cómo estamos, nos podemos enfermar y estar mal. Es importante mejorar nuestra percepción y si tienes tu autoestima baja, refuérzala para estar bien. Atención Dragón debes cuidar también todo lo que tenga que ver con la hidratación y para el hemisferio sur todo lo que tenga que ver con la piel. Clave esta semana elimina los miedos, los sentimientos de no ser suficiente y trabaja la autoestima. Enfócate en forma positiva que van a venir nuevas oportunidades y vas a tener novedades muy pronto. La energía del próximo año te trae muchas novedades, cosas muy positivas. Así que enfócate para comenzar el año 2022 con el pie derecho y las mejores energías.

Amor: “Quizás dejaste de querer a tu pareja, no estás conectando. Si no sientes esa conexión o piensas que se te fue el amor es momento de hablar y decir la verdad. Esto puede aclarar tu malestar y tu forma de estar en pareja. Esto es clave para posicionarte diferente si quieres mejorar esta relación. Si estás soltero piensa cuáles son las cosas que necesitas para iniciar una relación genuina sin vincularse solamente porque te gusta y después se desvanezca el sentimiento que tienes por la otra persona”.

Trabajo: “Atención con los enojos y discusiones. Deja de lado este tipo de situaciones en tu trabajo ya que te te predispone mal y también a tu entorno. Si trabajas de forma más alegre, más positiva, esto mejora también tu economía. Pueden llegar mejoras con nuevas oportunidades de ingresos, a nivel económico”.

Serpiente

Mensaje: “Será importante cómo estás anímicamente, a nivel emocional. Eso va a ser clave para lograr un cambio, para enfocarte de manera diferente. Si quieres estar bien de salud lo primero que tienes que reveer son las emociones y cuidarte más a nivel anímico. Debes tener una vibración mucho más alta de la que estás teniendo. Clave esta semana: a no desesperar y enfocarte en los cambios que te van a traer oportunidades muy propicias en poco tiempo”.

Amor: “Te puedes encontrar con un poco de tristeza o angustia. Si logras verlo como un aprendizaje, no vas a volver a tropezar con la misma piedra, sino que te vas a enfocar de manera diferente y vas a lograr hacer ese cambio en una relación de pareja. Si estás queriendo tener una relación no te metas de lleno. Si no estás bien equilibrado a nivel anímico y emocional, o sea que vas a tener una relación que no es muy propicia con tu energía”.

Trabajo: “Tiempo de oportunidades, te invita a realizar cambios para obtener mejores ganancias, mejorar oportunidades. Quizás también te puede pasar que las cosas no estén saliendo como quieres o que haya problemas de dinero, inconvenientes económicos, pero no te desanimes. Pronto va a cambiar todo lo que estás vivenciando”.

Caballo

Mensaje: “En temas de salud presta atención a tu cuerpo, al cansancio y a cómo relajar un poco. Estaría bueno hacer algo que te desconecte un poco de tanto cansancio o agotamiento mental y no solo físico. Clave para esta semana: enfócate de forma positiva evitar los miedos, las inseguridades. Aprovecha a relajar un poco el cuerpo y empezar el nuevo año con energías renovadas. Aprovecha a conectar también con la energía de la naturaleza para recargarte de energía positiva”.

Amor: “Trabaja los miedos y en las inseguridades que tienes. Si la relación está un poco tensa, con enojos o tristeza, o peleas intenta enfocarte en lo positivo de tu relación. Si estás en pareja hace mucho tiempo, puedes tener estos altibajos. Es parte de la vida entonces. Si estás soltero, acuérdate es clave cómo estás vibrando energéticamente para conectar con esa persona que quieres que llegue a tu vida”.

Trabajo: “A trabajar estas ideas, presta atención a lo que estás pensando, a estas ideas que vienen a tu cabeza, para poder materializarlas. Vas a tener que equilibrar un poco el trabajo y el descanso y prestarle atención a estas ideas”.

Cabra

Mensaje: “Tienes que cuidar tu sistema inmune, y atención a malestares estomacales, dolores musculares o de articulaciones. Debes tener una vida más saludable y no tanto sedentarismo. Si estás muy quieto, suma más actividad física para estar mejor. Es clave esta semana con muy buena energía, así que actívate porque se vienen cambios importantes en tu vida y con nuevos avances. Piensa dónde quieres avances y nuevas oportunidades en tu vida. Ahí debes activar esa área que quieres que mejore o cambie”.

Amor:“Tienes que ver todo lo que viviste como un gran aprendizaje. Es importante tener una buena comunicación con tu pareja y sincerarse. Acá es clave que pongas los papeles sobre la mesa y decir realmente qué es lo que sientes. ¿Qué es lo que quieres? Hace falta que pongas de tu parte para que se encamine esa relación. Si estás soltero la energía te dice atención porque quizás ya conoces a alguien. Y esta relación puede entrar muy pronto a tu vida, así que trabaja también en el área de amor y de pareja las inseguridades. Necesitas tener mayor confianza en ti mismo para construir una relación mucho más fructífera”.

Trabajo: “Llegan nuevas oportunidades y también cambios. Si estás pasando una mala situación, a cambiar la actitud, porque la energía está para favorecerte. Tienes que saber aprovechar tu energía y activarte de modo positivo. Si no estás haciendo nada, no vas a ver estos avances, así que actívate”.

Mono

Mensaje: “Necesitas relajar un poco. El estrés puede que te tenga agobiado, con demasiadas cosas en tu cabeza. Es momento de relajar, eliminar endorfinas sin olvidarte de que si vas cumpliendo tus metas y tus objetivos, te encaminas. Necesitas avanzar, si no lo lograste a lo largo de estos meses, no desperdicies esta energía. En el 2022 cuando comienza la energía del Tigre te va a traer cambios importantes. Así que es momento de que te actives esta semana. Enfócate en esos proyectos que necesitas o que quieres. No escuches tanto a otras personas que por ahí no te dan su mejor opinión o no tienen el mismo punto de vista que tú. Tienes que aprovechar al máximo la energía de este año Buey y con la combinación todavía de esta semana que tenemos de la Rata para que tengas mejoras y avances en el área que quieras de tu vida”.

Amor: “No todo tiene que ser perfecto, ni encajar siempre. Relaja un poco más, sé flexible. Conecta con la simpleza que te va a dar mucha alegría y el confort que estás necesitando. Si estás soltero aprovecha a interactuar, conectar con personas desde lo simple, es clave”.

Trabajo: “Todavía estamos bajo la influencia del año Buey de metal yin hasta el 31 de enero 2022, por eso la energía está ahí para apoyarte en esos proyectos, en esos avances que quieras realizar en tu trabajo y en temas económicos”.

Gallo

Mensaje: “Debes tener buena predisposición, porque cuando inicie, el año del Tigre en febrero de 2022, te va a traer cambios a nivel relaciones y altibajos emocionales. Por eso hoy tienes que trabajar tus emociones y tu estabilidad emocional para que en 2022 con el año del Tigre fluyas positivamente, más suave. Sin tantos enojos, tristezas o bajones anímicos. Esta semana necesitas reforzarte, darte valor a ti mismo. Avanza en todo lo que tenga que ver con trabajo, proyectos, ganancias, que la energía está ahí para apoyarte”.

Amor: “Hay energía de unión y también de acompañamiento. Es muy positiva la energía para los que están en pareja. Si quieren también de compromiso es clave mostrar los sentimientos y realmente decir qué sentís y qué te pasa”.

Trabajo: “ Es clave enfocarse en avanzar, que la energía está propicia. No dejes que estas cosas te bajoneen. La energía te dice, que en todo lo que tenga que ver con tu entorno laboral debes prestar atención en quién confías. Puede que también encuentres, situaciones poco agradables”.

Perro

Mensaje: “Puede que hayas estado un poco bajoneado, con algunos cambios, sube y bajas emocionales. Trata de enfocarte en estar en positivo, con alegría, queremos un 2022 con más amor, con más entusiasmo, con más alegría. Debes cambiar si estás todavía medio bajón anímicamente. Es una semana muy propicia para enfocarte en todas las áreas de tu vida de manera positiva. Tienes que tener un poco más de paciencia con tu entorno. Si perdiste la paciencia, no contestes mal porque esto te genera bajones anímicos que hacen que las personas se alejen por tu carácter. Si cambias esto va a cambiar, también la energía y todo lo que estés vibrando para que tu 2022 también lo comiences con otra vibra”.

Amor: “Si estás soltero anímate a dar un paso a expresar lo que sientes, no te escondas, no tengas miedo o vergüenza de qué va a pensar o qué va a decir. Si no estás con las mismas ganas o entusiasmo en la pareja, tienes posibilidades de encender la llama del amor, la pasión, el entendimiento. Hay energía para tener pareja, para sentirte amado, así que a fluir con esta energía está muy positiva”.

Trabajo: “No pienses que es una mala semana, muy por el contrario, es muy positiva solamente que la energía a veces te pone experiencias para atravesar. Son situaciones que tienen que ver con crecimiento. Pueden llegar ascensos, mejores ganancias. Así que enfócate en lo que quieras cambiar o mejorar en tu trabajo porque hay grandes oportunidades”.

Cerdo

Mensaje: “Conecta con la naturaleza. Atención con los excesos. Puedes acudir a medicina alternativa, si necesitas equilibrar o balancear tus meridianos es una buena alternativa para el signo Cerdo. Aprovecha esta energía que está muy positiva y comenzar el año 2022 con buenas vibras. Aprovecha para equilibrar lo que sientas que está en desbalance en tu vida para arrancar con el pie derecho este nuevo año”.

Amor: “Dialoga, conecta con tu pareja y expresa lo que te pasa, lo que sientes. Si tienes inseguridad o algún miedo cuenta con tu pareja”.

Trabajo: “Minimiza al máximo cualquier imprevisto que pueda surgir. También tienes que tener cuidado con inversiones. Si no tienes conocimiento, debes ser aún más cauteloso. Cuidado con temas de dinero y evita gastos superfluos o que no sean necesarios”.