Las 10 cosas que tenés que eliminar de tu casa en este 2025

¿Sentís que tu casa está más desordenada que nunca? Este 2025 puede ser el año perfecto para arrancar con una limpieza profunda y liberar espacio físico y mental.

Acumular objetos que no usamos no solo ocupa lugar, sino que también genera una sensación de estancamiento. Animate a renovar la energía de tu hogar dejando ir lo que ya no sirve.

Las 10 cosas que sí o sí tenés que eliminar este año

1)- Ropa que no usás hace más de un año: ¿Cuántas veces decís "esto lo voy a usar algún día"? Si pasó más de un año y esa prenda sigue en tu placard, es momento de dejarla ir. Donala o reciclala, pero no dejes que ocupe espacio innecesario.

2)- Cables y cargadores viejos: esos cables de dispositivos que ya no existen o cargadores que ni sabés de qué eran son puro ruido visual. Revisalos y deshacete de todo lo que no funcione o ya no necesites.

3)- Medicamentos vencidos: un clásico de los botiquines argentinos. Los remedios con fecha vencida no solo son inútiles, sino que también pueden ser peligrosos. Revisá tu botiquín y desechalos correctamente en puntos de reciclaje o en farmacias autorizadas.

4)- Revistas y papeles acumulados: revistas viejas, manuales de electrodomésticos que ya tiraste, tickets de compras de hace años. Todo eso es papel que no sirve para nada. Reciclá lo que puedas y liberate del resto.

5)- Alimentos vencidos o que nunca usás: abrí la alacena y revisá. Ese paquete de harina que compraste en 2020 o esas especias que ya no tienen olor, no te sirven. Hacé espacio para alimentos frescos y útiles.

6)- Electrodomésticos rotos: el secador de pelo que se rompió hace dos años o esa tostadora que ya no calienta son ejemplos perfectos. Si no lo arreglaste hasta ahora, no lo vas a hacer.

7)- Juguetes que los chicos ya no usan: los juguetes rotos o que tus hijos ya no tocan son otra fuente de acumulación. Donalos o descartalos si están en mal estado.

8)- Productos de limpieza caducados: sí, los productos de limpieza también tienen vencimiento. Si tenés botellas olvidadas bajo el fregadero, revisalas y tirá las que ya no sirvan.

9)- Decoraciones pasadas de moda: adornos navideños rotos, cuadros que ya no te gustan o muebles que ya no encajan en tu estilo. Deciles adiós y renová el look de tu casa.

10)- Tecnología obsoleta: teléfonos, tablets o computadoras que ya no funcionan o quedaron viejas. Podés donarlas si aún sirven o llevarlas a puntos de reciclaje electrónico.