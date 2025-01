Tarot del Colibrí para el 22 de enero

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Reina de espadas:

Poder. Racionalidad. Límite. Claridad mental. Inteligencia.

Carta 2 - Rey de copas:

Amor. Dominio emocional. Bondad.

Carta 3 - Seis de oros:

Caridad. Limosna. Migajas.

Mensaje final:

Las cartas dicen que una persona que puede haber dado migajas a otros, u otra persona, es decir, alguien que puede haber entregado muy poco de si mismo, de su tiempo, de su cariño, de su empatía, de lo que poseía materialmente, etc, ahora se da cuenta de su comportamiento y siente que quiere entregar una gran copa de amor que posee. Parece que este rey de copas no sabía antes del gran amor que escondía su corazón y redujo sus sentimientos a la mínima expresión. Es en este presente que se da cuenta que ha actuado mezquinamente y desde una actitud egoísta. Lo que no está viendo es a la reina de espadas detrás de él. Esta reina está con la espada en alto en actitud defensiva y muy racional. Tal vez esta persona fue más allá de lo que podía y ahora la reina de espadas está poniendo un límite fuerte, ha aprendido a valorarse, a defenderse y a no dejarse dominar por las emociones. No será fácil para este rey volver a tener la confianza que ha perdido, ya que la otra persona está vigilante y aparentemente no baja la guardia, por el contrario, se mantiene firme en su posición defensiva poniendo fuertes límites racionales.