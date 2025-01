Tarot del Colibrí para el 24 de enero

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Tres de bastos:

Dar el paso para ir hacia algo mejor. Ya se ha tomado una decisión y es preciso actuar.

Carta 2 - El hierofante:

Orden. Ley. Compromiso. Responsabilidad. Aprendizaje. Actuar correctamente.

Carta 3 - Paje de oros:

Nuevos comienzos. Demora. Lentitud. Tarde pero seguro.

Mensaje final:

Ha llegado el momento de hacer las cosas bien, con compromiso, responsabilidad y honestidad. A lo largo de la vida se pasa por distintas situaciones y estados que expresan diferentes niveles de madurez, independientemente de los aprendizajes que supone crecer, hacerse adulto, llegar a la adultez, no siempre tiene una relación directa con el nivel de evolución y madurez de la persona, alguien puede ser muy joven y tener mucho equilibrio y responsabilidad frente a la vida, de la misma manera otra persona puede tener muchos años y ser descomprometida e inmadura. Las cartas dicen que alguien ha madurado, siente que quiere poner las cosas en orden y actuar correctamente. Esto puede ser con respecto a su vida en general, o en alguna situación en particular. Este sujeto ha pasado por momentos en donde no ha tenido la suficiente claridad en sus acciones, ha debido tomar decisiones y ahora necesita actuar y lo quiere hacer con corrección. Siente que se abre un horizonte luminoso, que lo peor ha pasado y que depende de él/ ella hacer lo que deba hacer. El tarot dice que esta persona ha tardado en darse cuenta de su manera de proceder, ha sido un largo proceso de vida, pero ahora desea darse una nueva oportunidad, tener un nuevo comienzo para hacer las cosas de otra manera, distinta al modo en que las ha venido haciendo hasta el presente. Como dice el dicho mejor tarde que nunca. Es muy valioso el aprendizaje y el crecimiento espiritual que se ha experimentado. En última instancia, los tiempos de cada uno son personales, lo importante es que el cambio se ha dado y será para bien.