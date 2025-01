Tarot del Colibrí para el 27 de enero

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - La torre:

Destrucción repentina. Final. Nuevo comienzo.

Carta 2 - Cinco de oros:

Desolación. Carencia. Frialdad. Pobreza.

Carta 3 - La templanza:

Equilibrio. Armonía. Paz. Calidez. Esperanza. Sanación.

Mensaje final:

Alguien ha pasado, o está pasando por una torre donde lo que existía se ha destruido en un abrir y cerrar de ojos, puede tratarse de un status social, de una relación, de un trabajo, etc. Las cartas dicen que lo que ha pasado era un final anunciado o predecible porque sea lo que sea que se había construido no tenía bases sólidas, aunque diera la impresión de tenerlas no era así. Tal vez se estaba en un trabajo precario o a disgusto, se tenía una falsa amistad, o bien una relación de pareja que tenía muchos conflictos, aunque diera la impresión de que todo andaba sobre rieles, por dar algunos ejemplos. Esa estructura frágil se ha venido abajo por completo porque ya era insostenible. La persona se ha quedado en una difícil situación. Se siente sola, abandonada, con mucha carencia y tal vez triste. No obstante, aunque todo el panorama parezca muy negativo, no es así. Acá cabría el dicho: " no hay mal que por bien no venga". La torre dice que las cosas de la manera que estaban no podían seguir. Se necesitaba un gran cambio, y por eso llegó a transformarlas radicalmente. No hay otra opción que empezar de cero una nueva construcción, esta vez con buenas bases, haciendo las cosas de la mejor manera posible. Es decir que la persona tiene una nueva oportunidad. De alguna manera, el cinco de oros dice algo similar. Si bien hay una situación penosa por la que se está atravesando, las personas que caminan en el frío no se están percatando que detrás de la ventana hay oros, lo que significa que la situación puede mejorar, o que una mano amiga puede brindarles ayuda y sostén. Por último, la carta de la templanza trae muy buenos augurios para esta persona. Aconseja no perder la esperanza, aferrarse a la fe porque el equilibrio se restablecerá. Llega mucha sanación, armonía y paz. Existe ayuda celestial para esta persona y volverá a estar bien muy pronto.