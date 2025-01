Tarot del Colibrí para el 29 de enero

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - El ermitaño:

Soledad. Aislamiento. Introspección. Reflexión

Carta 2 - Tres de oros:

Trabajo en equipo. Aunar esfuerzos.

Carta 3 - Diez de bastos:

Agotamiento. Cansancio. Al límite de las propias fuerzas. Exceso de cargas y responsabilidades.

Mensaje final:

El tarot dice hoy que es muy enriquecedor y contenedor aprender a trabajar en equipo. Habla de la necesidad de compartir las cargas y responsabilidades y no querer hacer todo en forma solitaria porque puede llegar un momento de gran agotamiento y cansancio. Por no querer delegar o trabajar con otros la persona puede llegar al límite de sus fuerzas, y en ese estado incluso podría poner en peligro sus metas. El consejo que traen las cartas es claro, dicen que a veces es importante el trabajo solitario, sobre todo cuando se busca tener claridad sobre qué se desea ser o hacer, de qué manera, etc. pero luego, ya en la tarea concreta, hay que saber pedir ayuda o compartir responsabilidades si es necesario. Pero también el tarot podría tener otra lectura, una segunda lectura, que hiciera referencia a alguien que se ha aislado para encontrar respuestas en su interior sobre alguna situación que le significa una carga insoportable que lleva en silencio sobre sus hombros y que necesita compartir con otros, tal vez pedir ayuda material o un buen consejo que lo ayude a resolver un conflicto, o por lo menos, que le sirva de desahogo y alivio el poder contarla. Siempre es bueno poner en palabras lo que nos pasa y confiar en alguien que puede escucharnos, darnos un consejo, acompañarnos. Quizás en una conversación se encuentre solución a ese problema que produce agobio.