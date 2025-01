¿Qué vitamina le falta al cuerpo cuando nos sentimos cansados?

Las vitaminas son un grupo de sustancias que el cuerpo requiere para el funcionamiento celular y el crecimiento y desarrollo normal de cada una de sus partes. Son 13 y cada una de ellas cumple un papel protagónico en el organismo.

Cuando el cuerpo no obtiene la cantidad suficiente de alguna de ellas, se puede presentar una deficiencia vitamínica que lleve al desarrollo de problemas de salud, asegura la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Consumir una alimentación saludable y equilibrada es determinante para que el cuerpo pueda obtener las vitaminas que requiere. Según los expertos, las raciones de alimento no solo deben ser suficientes, sino variadas, pues de lo contrario puede presentarse cansancio, pérdida de cabello, dificultades en los procesos de cicatrización, infecciones, entre otras manifestaciones de deficiencia de estas sustancias.

Cuando el cuerpo experimenta cansancio o fatiga, específicamente, puede estar advirtiendo sobre la falta de vitaminas como la C, pues cuando esto ocurre el organismo realiza un esfuerzo extra que puede ocasionar cierta apatía y somnolencia, precisa una información del portal Saber Vivir TV. Los menús desequilibrados pobres en frutas, hortalizas y cereales integrales provocan estas señales.

El portal Mejor con Salud asegura que la fatiga crónica y la continua sensación de cansancio pueden ser síntomas de escorbuto, un problema de salud grave que está relacionado con la deficiencia de vitamina C y que requiere tratamiento médico inmediato.

Información del instituto de investigaciones clínicas Mayo Clinic indica que si las personas toman vitamina C por sus propiedades antioxidantes, es posible que los suplementos no ofrezcan los mismos beneficios que se pueden obtener de los alimentos naturales. La cantidad diaria recomendada de vitamina C es de 90 miligramos para hombres adultos y 75 miligramos para mujeres adultas.

Otros efectos

Sin embargo, el cansancio y la fatiga no son las únicas señales de falta de vitamina C. Las personas que tienen déficit de la mismas tienden a desarrollar más infecciones, debido a que esta es clave en el proceso de fortalecimiento del sistema inmunológico.

De acuerdo con los expertos de los National Institutes of Health, este nutriente es esencial para los mecanismos de defensa del cuerpo y, por ende, una disminución de sus niveles reduce su capacidad para destruir los patógenos que causan todo tipo de enfermedades. Las continuas infecciones urinarias o los problemas bucales pueden ser señales que indiquen que se debe aumentar su consumo.

Por otra parte, Mejor con Salud señala que hay estudios que indican que quizá el estrés oxidativo sea una de las causas involucradas en el desarrollo de trastornos del estado de ánimo como la depresión y la ansiedad, entre otros; por tanto, se considera que los suplementos de vitamina C y otros antioxidantes podrían contribuir con el tratamiento de este tipo de problemas.

Es de aclarar que el cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena. Por esta razón es importante incluir muchos alimentos que contengan esta vitamina en la dieta diaria. Los expertos aseguran que todas las frutas y verduras contienen alguna cantidad, pero las frutas que más tienen son: melón cantalupo, naranjas y toronjas, kiwi, mango, papaya, piña, fresas, frambuesas, moras y arándanos, y sandía o melón.

Por su parte, las verduras que más pueden aportarle esta vitamina al organismo son el brócoli, coles de bruselas y coliflor, pimientos rojos y verdes, espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja, papa y tomates.

Lo ideal es consumir las frutas y verduras crudas, para obtener más beneficios. Los expertos aseguran que cocer los alimentos ricos en vitamina C o almacenarlos durante un período prolongado puede reducir el contenido de dicha vitamina.

Cocer en microondas o al vapor alimentos ricos en vitamina C puede reducir las pérdidas por la cocción, aseguran. La exposición a la luz también puede reducir el contenido de esta vitamina contenido en estos alimentos.