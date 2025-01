Tarot del Colibrí para el 5 de enero

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Cuatro de espadas:

Aislamiento. Meditación. Reflexión. Pensamientos. Pausa.

Carta 2 - El diablo:

Miedos. Vicios. Ataduras. Obsesiones. Apegos instintivos.

Carta 3 - El mago:

Inicios. Ilusión. Tener las herramientas y saberlas manejar. Seducción. Manifestar.

Mensaje final:

El tarot habla de una persona que está tomando o ha tomado un camino incorrecto para su vida, ya que el diablo es la figura central, y si bien se trata de alguien fuerte y con mucha habilidad para desenvolverse en este mundo, las elecciones de vida que ha hecho, no son las adecuadas, por el contrario son conductas que lo degradan como persona. Puede que tenga miedos, incluso inconscientes, traumas, algún tipo de vicio, obsesiones y muchas ataduras al mundo material y carnal. Este alguien está pensando ahora en la manera en la que ha conducido su vida. Hay una especie de pausa para reflexionar y lo primero que ve es su propio mal interior. Quizás no sepa como salir de allí solo/ a y tenga que pedir ayuda, incluso profesional y sería muy apropiado que lo haga. Está en su intención el empezar de nuevo, quisiera borrar mágicamente sus errores, pero la magia es solo ilusión, la realidad puede tener magia, pero no es magia, se construye día a día con esfuerzo y dedicación. Igualmente el mago tiene herramientas para comenzar de una manera distinta, y posee la capacidad de concretar los sueños, ese es su poder para transformarse y transformar su realidad. Allí reside su posibilidad de empezar un nuevo camino más sano y de crecimiento como persona. Siempre existe la opción de ser y hacer cosas diferentes cuando se toma conciencia de quien se quiere ser y se actúa en consecuencia.