Tarot del Colibrí para el 8 de enero

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Diez de bastos:

Agotamiento. Demasiado pesada la carga. Al borde de las fuerzas.

Carta 2 - Siete de bastos:

Competencia. Lucha. Conflictos.

Carta 3 - El diablo:

Miedos. Obsesiones. Apegos tóxicos. Vicios. Tentaciones.

Mensaje final:

Alguien no aguanta más la carga que lleva. Está con un gran cansancio y al borde de abandonar el esfuerzo que está haciendo para alcanzar algún objetivo que se ha propuesto. Tal vez siente mucho miedo a perder un lugar que piensa que le pertenece, o le está costando demasiado salir de una situación muy perjudicial. Puede que tenga que soltar algún vicio o comportamientos que no son sanos, ni adecuados. Lo cierto es que por momentos esta persona pierde las fuerzas y quiere rendirse ante las tentaciones que se le presentan. Sin embargo, la carta central, el 7 de bastos, dice que no importa cuántos sean los frentes que se abran, este sujeto se va a plantar con confianza en sí mismo, y con mucha determinación para ganar la batalla, para solucionar los conflictos y obstáculos que está teniendo. No será fácil porque el enemigo es grande, pero la pelea la dará. Siempre que está el mal, está el bien también y tiene que confiar que no estará solo en esa batalla, siempre habrá personas que quieran ayudarlo y si cree que Dios existe también puede apoyarse en él.