Zamioculca: cuidados de esta resistente y decorativa planta de interior

La Zamioculca es una de las plantas de interior más fáciles de cuidar, por lo que no tienes que preocuparte por ella. Sus rizomas bulbosos retienen el agua, lo que la convierte en una planta estupenda si te olvidas de regar.

Además, la planta ZZ, abreviatura de Zamioculcas zamiifolia, queda bien en casi cualquier habitación de la casa con sus hojas verdes brillantes y su espectacular forma erguida.

Propagada por primera vez en la década de 1990, es una planta perenne tropical nativa de los pastizales y bosques secos del este de África.

La zamioculca es originaria de las zonas más tropicales de África y su nombre científico es Zamioculca zamicifolia. Pertenece a la familia Araceae y es una planta herbácea con rizoma suculento subterráneo.

Si tiene los cuidados necesarios, logra una floración de pequeñas flores de color amarillo bronce de 5 a 7 centímetros, ocultas entre las hojas de la base. Este proceso lo atraviesa desde mediados del verano hasta el comienzo del verano.

Sí buscas una planta fuerte y armoniosa, la zamioculca es la mejor opción para ti

Zamioculca: Información básica

Nombre común: Planta ZZ, Millonaria o Jade chino.

Nombre botánico: Zamioculcas zamiifolia.

Familia: Araceae.

Tipo de planta: Planta de interior perenne.

Origen: África tropical.

Luz: Luz indirecta o sombra.

Tamaño de adulta: 60 a 120 cm de altura.

Tóxica para mascotas: Si.

Esto es lo que necesita saber sobre cómo cultivar y cuidar la Zamioculcas:

Luz:

A diferencia de muchas plantas tropicales que necesitan muchas horas de luz directa, la Zamioculca es mucho más resistente. "Crecerá en cualquier lugar desde niveles de luz bajos hasta muy luminosos", dice Palomares. "Incluso tolera condiciones de poca luz, como rincones oscuros de oficinas y hogares".

Pero no creas que poca luz significa que no haya luz. Necesita algo de iluminación. No la coloques en una habitación sin ventanas o tendrás problemas.

Tampoco se adapta bien a la luz solar directa, lo que provocará que se “queme con el sol”. Por lo tanto, mantenla a unos metros de distancia de las zonas más soleados de la casa o use una cortina transparente para difundir la luz.

Riego:

Como es originaria de las regiones secas del planeta, la Millonaria puede tolerar períodos de sequía, perfecta para climas secos y para olvidadizos.

Sólo tendrás que regarla cada pocas semanas. Si hay mucha luz, es posible que necesites regar con más frecuencia y menos frecuentemente en condiciones de poca luz, dice Palomares.

Pero antes de regar, mete el dedo y palpa la tierra. Cuando los 5 cm superiores de la tierra estén secos, riega con un poco de agua. Si la tierra se te pega al dedo, espera unos días y vuelve a comprobar. La forma más fácil de matar esta planta es regarla en exceso porque no tolera el suelo muy empapado.

Abono:

No es del todo necesario porque las plantas producen su propio alimento mediante la fotosíntesis. Pero si quieres darle un pequeño empujón, aliméntala con un fertilizante universal para plantas de interior una o dos veces al año en primavera o verano, explica Palomares. No es necesario abonar durante el invierno cuando el crecimiento de la planta se ralentiza.

¿La Zamioculca es tóxica para las máscotas?

Desafortunadamente, la Zamioculca contienen cristales de oxalato de calcio, que pueden resultar irritantes para las mascotas. Si tienes una mascota que suele mordisquear, mantén la planta fuera del alcance de la mascota y llama a tu veterinario de inmediato si sospechas que tu mascota la ha ingerido.

La Zamioculca y su importancia en el Feng Shui

Dentro de la filosofía oriental, la zamioculca es de suma importancia ya que simboliza la vida y la abundancia, además de que está asociada con la madera, uno de los elementos fundamentales de la energía, el equilibrio, la buena salud, la familia y el motor para la creatividad.

Para que obtengas los poderes de la zamioculca con éxito en tu casa, lo mejor es que la sitúes en el Este y el Noroeste de la zona que desees, marcada por una luz un tanto tenue.

Tip: si tu planta (cualquier planta) tiene buena salud, entonces su energía siempre será positiva.

Todas las plantas son hermosas y cada una tiene sus encantos; las de la zamioculca son, sin duda, la resistencia y la fortaleza.