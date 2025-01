¿Porqué las semillas de cáñamo ahora están en la dieta argentina?

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación aprobó en el Código Alimentario Argentino a las semillas de cáñamo que ahora integran la categoría de "semillas comestibles".

El Secretario Juan José Bahillo había destacado en noviembre que "en este contexto histórico se nos presenta una oportunidad única de numerosas ramificaciones a través de un desarrollo inteligente y exitoso de la industria del cáñamo industrial-hortícola (Cannabis sativa L.). De hecho, el actual contexto global brinda importantes espacios para competir con calidad y excelencia mediante la producción de diversos productos derivados de este cultivo milenario".

Noticias Relacionadas El tomillo: una planta esencial en nuestra huerta

Cabe señalar que, en el ámbito del uso industrial - hortícola, el cáñamo, una economía regional en crecimiento y con potencial, se cultiva en numerosos países por varios motivos: la diversidad de productos que se obtienen, su bajo impacto ambiental, su amplia adaptación a los suelos, el bajo costo de siembra, su resistencia a la sequía, la posibilidad de intercalar con otros cultivos y que brinda doble cosecha por temporada.

Propiedades

Las semillas de cáñamo son pequeñas, pero están cargadas de nutrientes y pueden ser una adición saludable a tu dieta. Aquí hay algunas propiedades y beneficios asociados con las semillas de cáñamo:

Alto Contenido de Proteínas: Las semillas de cáñamo son una excelente fuente de proteínas completas, lo que significa que contienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí mismo.

Ácidos Grasos Esenciales: Son ricas en ácidos grasos esenciales, como ácido linoleico (omega-6) y ácido alfa-linolénico (omega-3), que son beneficiosos para la salud cardiovascular y el funcionamiento del cerebro.

Fuentes de Grasas Saludables: Las semillas de cáñamo contienen una proporción equilibrada de ácidos grasos omega-3 y omega-6, lo que puede ayudar a mantener un equilibrio saludable entre estos dos tipos de grasas.

Ricas en Fibra: La fibra es esencial para la salud digestiva, y las semillas de cáñamo contienen tanto fibra soluble como insoluble, lo que favorece la salud intestinal.

Vitaminas y Minerales: Son una buena fuente de vitaminas y minerales, incluyendo vitamina E, magnesio, fósforo, potasio, hierro y zinc.

Propiedades Antiinflamatorias: Algunos estudios sugieren que los ácidos grasos presentes en las semillas de cáñamo pueden tener propiedades antiinflamatorias, lo que puede ser beneficioso para la salud general.

Apoyo al Sistema Inmunológico: La presencia de varios nutrientes, incluida la vitamina E y el zinc, puede ayudar a respaldar la función inmunológica.

Bajas en Carbohidratos: Son relativamente bajas en carbohidratos, lo que las hace adecuadas para dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas.

Versatilidad en la Cocina: Las semillas de cáñamo tienen un sabor suave y son versátiles en la cocina. Se pueden agregar a yogures, batidos, ensaladas, productos horneados y más.

No Contienen THC: Es importante destacar que las semillas de cáñamo no contienen niveles significativos de THC, el componente psicoactivo de la planta de cannabis, por lo que no producirán efectos psicoactivos.