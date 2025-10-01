Bizcochuelo de vainilla saludable: esponjoso y delicioso sin manteca ni harina refinada

El bizcochuelo de vainilla es uno de los preferidos a la hora de compartir una merienda o disfrutar con amigos alrededor de un mate. La receta tradicional suele incluir manteca y harinas refinadas, pero existen alternativas más saludables que no comprometen sabor ni textura.

Con ingredientes alternativos, se obtiene una masa aireada y húmeda, perfecta para cortar en porciones generosas. Al no llevar manteca ni harina común, se convierte en una opción apta para quienes buscan un plan alimenticio más equilibrado. Prepararlo en casa es rápido, económico y no requiere experiencia previa. Podés disfrutarlo solo o sumarle frutas frescas, semillas o una cobertura ligera que lo haga aún más tentador.

Ingredientes:

3 huevos

150 g de harina de avena o de arroz

3 cucharadas de aceite neutro (coco o girasol)

2 cucharadas de endulzante natural (miel, stevia o eritritol)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

Preparación:

Batir los huevos junto con el endulzante y la esencia de vainilla hasta lograr una mezcla espumosa. Incorporar el aceite en forma de hilo sin dejar de batir. Añadir la harina tamizada con el polvo de hornear, integrando con movimientos envolventes. Volcar la mezcla en un molde engrasado y llevar a horno precalentado a 180 °C por 25–30 minutos. Comprobar la cocción con un palillo: si sale limpio, está listo. Dejar enfriar y desmoldar.

Esta receta demuestra que se puede disfrutar de un clásico de la pastelería sin sacrificar la salud ni el sabor.