Cinco plantas ideales para llenar tu jardín de color esta primavera

La primavera transforma los jardines en espacios llenos de vida y color. Para aprovechar al máximo esta época, existen plantas fáciles de conseguir, resistentes y muy populares entre los amantes de la jardinería. Aquí te presentamos cinco opciones ideales para sembrar ahora y disfrutar de un verano vibrante:

1. Cosmos

Un clásico de la primavera, los cosmos destacan por sus flores delicadas en tonos rosa, blanco y fucsia. Necesitan pleno sol y suelos livianos para crecer bien. Además de florecer durante toda la temporada, atraen mariposas, sumando movimiento y vida al jardín.

2. Margaritas

Las margaritas nunca pasan de moda. Alegres y frescas, se adaptan tanto a macetas como a canteros. Requieren buena luz solar y riego moderado. Son muy resistentes, lo que las convierte en una opción segura incluso para quienes comienzan en la jardinería.

3. Lavanda

Famosa por su aroma inconfundible y sus flores lilas, la lavanda es ideal para quienes buscan combinar color y perfume. Prefiere sol pleno y suelos bien drenados. Además, atrae abejas y mariposas, ayudando a mantener un jardín saludable y aromático de manera natural.

4. Pensamientos

Sus flores en tonos violetas, amarillos y bicolores destacan entre las más vistosas de la temporada. Prosperan en lugares frescos y con semisombra. Florecen rápido y se consiguen fácilmente en viveros, convirtiéndose en una opción práctica para sumar color sin complicaciones.

5. Balsaminas

Parecidas a las alegrías del hogar pero más resistentes al calor, las balsaminas se adaptan a sol suave o media sombra y necesitan riego frecuente. Son perfectas para macetas colgantes y para aportar color en patios o balcones.

Estas cinco plantas combinan belleza, resistencia y facilidad de cuidado, convirtiéndose en aliadas perfectas para disfrutar de un jardín lleno de vida durante toda la primavera y el verano.