Cómo hacer escones dulces tiernos y esponjosos en minutos

Hornear escones dulces en casa es una manera simple y deliciosa de traer un clásico británico a la mesa. Con pocos ingredientes y un procedimiento rápido, estos pequeños panes esponjosos resultan perfectos para un desayuno especial o una merienda con amigos.

Ingredientes básicos

250 g de harina leudante (o harina común + 1 cdita de polvo de hornear)

50 g de manteca fría en cubos

50 g de azúcar

1 pizca de sal

125 ml de leche (puede ser un poco más según la textura de la masa)

1 huevo para pincelar (opcional)

Opcionales para darle sabor

Pasas de uva, arándanos secos o chips de chocolate

Ralladura de limón o naranja

Esencia de vainilla

Preparación paso a paso

Mezclar los secos: en un bol, tamizar la harina con el polvo de hornear y la sal. Agregar el azúcar.

Incorporar la manteca: frotar con las yemas de los dedos hasta obtener una textura arenosa.

Agregar la leche: incorporar de a poco hasta formar una masa suave pero no pegajosa. No amasar demasiado para que queden aireados.

Estirar y cortar: sobre la mesada enharinada, estirar la masa de 2 cm de grosor. Cortar círculos con un cortante o un vaso.

Hornear: disponer los discos en una placa enmantecada o con papel manteca. Pincelar con huevo batido si se desea dorado. Hornear a 200 °C por 12 a 15 minutos, hasta que se inflen y estén ligeramente dorados.

Cómo servirlos

Se disfrutan mejor tibios, partidos al medio y untados con mermelada, miel o crema. También se pueden acompañar con té o café.